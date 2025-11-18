Китай готовит удар: какие новинки из Гуанчжоу доберутся до нас

Автосалон в Гуанчжоу 2025: главные премьеры для российского рынка

Автосалон в Гуанчжоу скоро откроет двери. Нас ждут громкие премьеры. Многие машины приедут в Россию. Китайские бренды покажут свои лучшие разработки. Узнайте о самых интересных моделях первыми. Будет много интересного.

Одно из ключевых событий мирового автопрома, выставка в Гуанчжоу, стартует 21 ноября 2025 года. На гигантской площади в 220 тысяч квадратных метров разместятся стенды ведущих производителей, которые представят публике 1085 автомобилей. Концерны GAC и BYD займут целые корпуса, а Chery, Geely и GWM готовят масштабные экспозиции. Давайте посмотрим на самые яркие и перспективные дебюты этого года.

Внедорожники и пикапы на любой вкус

Одной из центральных фигур выставки обещает стать внедорожник Chery iCar V27. Это последовательный гибрид, который с нетерпением ожидают в России уже в 2026 году. Автомобиль с брутальной внешностью, прямоугольной оптикой и распашной дверью багажника имеет внушительные габариты: почти 5 метров в длину с учетом запасного колеса. Силовая установка состоит из двух электромоторов суммарной мощностью 456 л.с. Батарея на 34,3 кВт·ч обеспечивает 150 км пробега на чистом электричестве, а 1,5-литровый бензиновый мотор работает в режиме генератора, потребляя около 7 литров на 100 км при разряженном аккумуляторе.

Еще один крупный игрок в сегменте SUV - флагманский кроссовер Voyah Taishan. Этот параллельный гибрид также подтвержден для нашего рынка, заказы на него могут начать принимать в декабре. Его длина превышает 5,2 метра, а колесная база составляет 3120 мм. Под капотом трудится связка из 1,5-литрового ДВС и трех электромоторов, выдающих 517 л.с. Запас хода на электричестве достигает 370 км, а общий - до 1400 км. Среди интересных опций - электропривод двери и подруливающая задняя ось.

Компания GWM откроет прием заказов на пикап Poer 2026 модельного года. Главным новшеством станет полностью переработанный салон с огромным 14,6-дюймовым экраном и новой медиасистемой. За проходимость будет отвечать система полного привода с тремя блокировками дифференциалов, а под капотом установят 2,4-литровый дизельный двигатель.

Не останется в стороне и BAW, который покажет две спецверсии своего рамного внедорожника 212 (в Китае он известен как T01) - с мягкой крышей и в кузове пикап. Напомним, что в России эта модель предлагается с 2-литровым бензиновым мотором на 252 л.с. или 2-литровым турбодизелем мощностью 170 л.с., оба варианта работают с 8-ступенчатым «автоматом» и подключаемым полным приводом.

Семейные гиганты и премиальные седаны

Geely представит свой новый минивэн Galaxy V900 с гибридной силовой установкой. Это первый гибридный MPV в линейке Galaxy, построенный на базе электрической модели LEVC L380. Автомобиль длиной 5360 мм получил необычную компоновку салона: по умолчанию он шестиместный, но опционально можно установить четвертый ряд, увеличив вместимость до восьми человек. Запас хода на электротяге составляет 202 км.

Voyah привезет еще одну новинку - специальную версию минивэна Dream Country Edition. Ее отличает эффектная двухцветная окраска кузова, уникальные 20-дюймовые диски и роскошный салон с креслами «нулевой гравитации» и 50-дюймовой проекцией. Как сообщает издание «Китайские-автомобили.рф», гибридная система этого автомобиля развивает 666 л.с. и позволяет проехать до 350 км на электричестве или до 1530 км в смешанном цикле.

Концерн GAC рассекретит интерьер своего премиального седана Hyptec A800. Это крупный автомобиль длиной более 5,1 метра, который относится к сегменту последовательных гибридов. Электромотор развивает 340 л.с., а бензиновый двигатель на 160 л.с. используется для подзарядки батареи.

Электрическая мощь: от гиперкара до ситикара

Концерн BYD покажет настоящий эксклюзив - электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme, который недавно установил рекорд скорости в 496,22 км/ч. Его четыре электромотора выдают невероятные 3019 л.с. Всего будет выпущено 30 таких машин, и цена, очевидно, будет значительно выше, чем у стандартной 1306-сильной версии.

Changan выставит на своем стенде компактный электрический кроссовер Nevo Q05. Эта модель создана для внутреннего рынка, но может появиться за его пределами под брендом Deepal. Автомобиль оснащен 163-сильным электромотором и обеспечивает запас хода от 405 до 506 км.

Компания Leapmotor, в которую инвестировал концерн Stellantis, объявит старт продаж хэтчбека Lafa 5. Эта глобальная модель, нацеленная на Европу, построена на новой платформе и предлагает запас хода до 615 км. Кроме того, Leapmotor представит компактный ситикар A10, который должен прийти на смену модели T03. Ожидается, что его цена в Китае будет очень привлекательной - около 80 тысяч юаней.