Китайцы показали свой Cybertruck, а Mercedes-Benz вернулся в прошлое: что привезли в Гуанчжоу

21 ноября 2025, 15:42
Автосалон в Гуанчжоу 2025 показал самые смелые концепты будущего
В Гуанчжоу показали будущее автопрома. Дебютировали десятки новых моделей. Большинство из них - электрокары. Мы собрали самые яркие прототипы. Они скоро появятся на дорогах.
В китайском Гуанчжоу 21 ноября стартовала международная автомобильная выставка, которая уже успела удивить количеством премьер. Как сообщает Autonews, из более чем тысячи представленных машин почти 60% - это автомобили на новой энергии (NEV), то есть гибриды и электрокары. Наряду с местными производителями свои разработки демонстрируют и мировые гиганты из Европы, США, Японии и Кореи. Мы отобрали самые дерзкие концепт-кары, которые дают представление о том, какими будут автомобили уже в ближайшие годы.
Mercedes-Benz привез в Китай потрясающий концепт Vision Iconic 2026. Это купе в ретро-стилистике, которое воплощает дух марки и ее неповторимый статус. Автомобиль получил узнаваемую решетку радиатора в виде щита и классическую эмблему на капоте. Плавные линии кузова и выверенные пропорции - явная отсылка к золотому веку автомобилестроения начала XX века. При этом оптика у машины получилась контрастной: сзади - максимально простая, а спереди - с «хищным» прищуром. Салон рассчитан на двоих. Интересная деталь: почти полностью «глухая» решетка радиатора недвусмысленно намекает на электрическую силовую установку.
Компания Beijing Off-Road показала свое видение будущего внедорожников в концепте ELMT Max. Новинка продолжает философию дизайна ELEMENTAL, уже знакомую по предыдущим моделям бренда. Автомобиль выделяется клиновидным передним бампером и экстремально короткими свесами. Внешне он больше похож на прототип для ралли-рейдов, чем на гражданскую машину. Колеса вынесены за пределы кузова и прикрыты массивными расширителями арок, а фары сдвинуты к центру. Все это сделано для увеличения ходов подвески. Кузов имеет модульную конструкцию, позволяя снимать двери и другие панели, что делает машину универсальной для любых задач, включая выезды на серьезное бездорожье. Салон легко трансформируется для перевозки снаряжения или организации спального места.
Бренд GAC выкатил на публику концептуальный пикап с простым названием Pickup 01. Этот полностью электрический гигант явно черпал вдохновение в Tesla Cybertruck, но получился заметно крупнее и брутальнее американского аналога. Концепт от GAC отличается нарочито рублеными формами, гигантскими колесами и внушительным дорожным просветом. Техническая часть тоже впечатляет. В основе лежит платформа GAC Adaptive Intelligent Architecture, которая позволяет на ходу менять настройки подвески, мощность и режимы движения. У пикапа нет физической связи между рулем и колесами, что позволило реализовать интересную функцию: рулевое колесо можно перемещать по салону, адаптируя машину под право- или левостороннее движение. В серию пикап обещают запустить уже в 2027 году с планами поставок по всему миру, от Австралии до Мексики.
Марка Kia тоже не осталась в стороне и представила концептуальный кроссовер EV5 в версии Weekender. Это уже четвертая модель в «туристической» линейке после EV9, PV5 и Tasman. Автомобиль создан для любителей путешествий и активного отдыха, о чем говорят его «зубастые» внедорожные шины. От серийного EV5 вариант Weekender отличается более агрессивным дизайном. Он получил мощный защитный обвес по периметру кузова, дополнительную светодиодную оптику, увеличенный клиренс и 20-дюймовые диски. На крыше установлены прочные рейлинги. Интерьер отделан экологичными материалами с яркими акцентами. В оснащение входят кемпинговая подсветка, рация и даже бинокль. А крышку багажника можно использовать как походный стол. Система навигации умеет сама прокладывать маршруты с учетом зарядных станций и рекомендовать лучшие места для отдыха на природе.
Для концепта Audi E SUV автосалон в Гуанчжоу стал местом мировой премьеры. Этот автомобиль - демонстрация видения будущего мобильности от немецкого бренда, сочетающая технологии, роскошь и практичность. Серийная версия должна появиться на конвейере в 2026 году. Внешне Audi E SUV выполнен в фирменном стиле линейки quattro. Привычной решетки радиатора у него нет, но сохранены фирменные матричные фары. Лидар на крыше указывает на продвинутые системы автопилотирования. Сзади фонари объединены в сплошную линию с подсвеченным логотипом. По предварительной информации, техническую начинку концепт разделил с моделью Audi E5 Sportback. Это четыре электромотора (по два на каждой оси) суммарной мощностью 787 л.с. и крутящим моментом 800 Нм.
