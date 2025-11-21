Китайцы показали свой Cybertruck, а Mercedes-Benz вернулся в прошлое: что привезли в Гуанчжоу

Автосалон в Гуанчжоу 2025 показал самые смелые концепты будущего

В Гуанчжоу показали будущее автопрома. Дебютировали десятки новых моделей. Большинство из них - электрокары. Мы собрали самые яркие прототипы. Они скоро появятся на дорогах.

В китайском Гуанчжоу 21 ноября стартовала международная автомобильная выставка, которая уже успела удивить количеством премьер. Как сообщает Autonews, из более чем тысячи представленных машин почти 60% - это автомобили на новой энергии (NEV), то есть гибриды и электрокары. Наряду с местными производителями свои разработки демонстрируют и мировые гиганты из Европы, США, Японии и Кореи. Мы отобрали самые дерзкие концепт-кары, которые дают представление о том, какими будут автомобили уже в ближайшие годы.

Mercedes-Benz привез в Китай потрясающий концепт Vision Iconic 2026. Это купе в ретро-стилистике, которое воплощает дух марки и ее неповторимый статус. Автомобиль получил узнаваемую решетку радиатора в виде щита и классическую эмблему на капоте. Плавные линии кузова и выверенные пропорции - явная отсылка к золотому веку автомобилестроения начала XX века. При этом оптика у машины получилась контрастной: сзади - максимально простая, а спереди - с «хищным» прищуром. Салон рассчитан на двоих. Интересная деталь: почти полностью «глухая» решетка радиатора недвусмысленно намекает на электрическую силовую установку.

Компания Beijing Off-Road показала свое видение будущего внедорожников в концепте ELMT Max. Новинка продолжает философию дизайна ELEMENTAL, уже знакомую по предыдущим моделям бренда. Автомобиль выделяется клиновидным передним бампером и экстремально короткими свесами. Внешне он больше похож на прототип для ралли-рейдов, чем на гражданскую машину. Колеса вынесены за пределы кузова и прикрыты массивными расширителями арок, а фары сдвинуты к центру. Все это сделано для увеличения ходов подвески. Кузов имеет модульную конструкцию, позволяя снимать двери и другие панели, что делает машину универсальной для любых задач, включая выезды на серьезное бездорожье. Салон легко трансформируется для перевозки снаряжения или организации спального места.

фото: Autonews

Бренд GAC выкатил на публику концептуальный пикап с простым названием Pickup 01. Этот полностью электрический гигант явно черпал вдохновение в Tesla Cybertruck, но получился заметно крупнее и брутальнее американского аналога. Концепт от GAC отличается нарочито рублеными формами, гигантскими колесами и внушительным дорожным просветом. Техническая часть тоже впечатляет. В основе лежит платформа GAC Adaptive Intelligent Architecture, которая позволяет на ходу менять настройки подвески, мощность и режимы движения. У пикапа нет физической связи между рулем и колесами, что позволило реализовать интересную функцию: рулевое колесо можно перемещать по салону, адаптируя машину под право- или левостороннее движение. В серию пикап обещают запустить уже в 2027 году с планами поставок по всему миру, от Австралии до Мексики.

Марка Kia тоже не осталась в стороне и представила концептуальный кроссовер EV5 в версии Weekender. Это уже четвертая модель в «туристической» линейке после EV9, PV5 и Tasman. Автомобиль создан для любителей путешествий и активного отдыха, о чем говорят его «зубастые» внедорожные шины. От серийного EV5 вариант Weekender отличается более агрессивным дизайном. Он получил мощный защитный обвес по периметру кузова, дополнительную светодиодную оптику, увеличенный клиренс и 20-дюймовые диски. На крыше установлены прочные рейлинги. Интерьер отделан экологичными материалами с яркими акцентами. В оснащение входят кемпинговая подсветка, рация и даже бинокль. А крышку багажника можно использовать как походный стол. Система навигации умеет сама прокладывать маршруты с учетом зарядных станций и рекомендовать лучшие места для отдыха на природе.

Фото: AutoHome

Для концепта Audi E SUV автосалон в Гуанчжоу стал местом мировой премьеры. Этот автомобиль - демонстрация видения будущего мобильности от немецкого бренда, сочетающая технологии, роскошь и практичность. Серийная версия должна появиться на конвейере в 2026 году. Внешне Audi E SUV выполнен в фирменном стиле линейки quattro. Привычной решетки радиатора у него нет, но сохранены фирменные матричные фары. Лидар на крыше указывает на продвинутые системы автопилотирования. Сзади фонари объединены в сплошную линию с подсвеченным логотипом. По предварительной информации, техническую начинку концепт разделил с моделью Audi E5 Sportback. Это четыре электромотора (по два на каждой оси) суммарной мощностью 787 л.с. и крутящим моментом 800 Нм.