Европейцы теряют хватку: главные премьеры и провалы автошоу в Гуанчжоу

Автосалон в Гуанчжоу показал силу Китая и скромность BMW

Крупнейшее автошоу в Китае завершилось. Местные бренды показали смелые решения. Европейцы ответили сдержанными концептами. Один гигант и вовсе разочаровал. Что происходит на главном авторынке мира?

Недавний автосалон в Гуанчжоу в очередной раз продемонстрировал, кто задает тон в современной автомобильной индустрии. По информации, которую приводит «Российская газета» со ссылкой на операционного директора маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, выставка стала настоящим бенефисом китайских производителей, в то время как некоторые европейские гранды выглядели на их фоне довольно блекло.

Особенно ярко выступили местные компании, ориентированные на новые технологии и специфические запросы аудитории. Например, бренд Lixiang представил публике свой новый минивэн i6. Модель позиционируется как идеальный транспорт для больших семей с детьми, что является очень востребованной нишей. Однако, как отмечает эксперт, даже такой точный рыночный расчет не спасает компанию от падения продаж, что заставляет ее искать новые подходы к продвижению.

Другой заметной премьерой стал элегантный внедорожник 9Х от марки Zeekr, которая развивается под крылом гиганта Geely. Этот автомобиль показывает, что китайские компании научились создавать не только технологичные, но и по-настоящему стильные и премиальные продукты, способные конкурировать с признанными лидерами сегмента.

Немецкий автопром, конечно, не остался в стороне, но его выступления были неоднозначными. Audi выкатила на свой стенд концептуальный электрический кроссовер E SUV, который дает представление о будущем дизайне и технологиях марки. Mercedes-Benz пошел еще дальше в мир концептов, показав прототип спортивного купе Vision Iconic. Этот автомобиль должен символизировать старт новой эры в дизайне бренда. Впрочем, за яркой оберткой скрываются серьезные проблемы: Mercedes-Benz за последний год растерял существенную долю китайского рынка, и пока неясно, помогут ли футуристичные прототипы вернуть доверие покупателей.

На этом фоне особенно скромно выглядела компания BMW. Баварцы не привезли в Гуанчжоу ни одной по-настоящему громкой серийной новинки или концепта, ограничившись лишь демонстрацией работы системы автономного вождения. Такой подход вызвал недоумение у многих посетителей и аналитиков, ожидавших от бренда большего.

Японская Toyota, в свою очередь, продемонстрировала более прагматичный подход. Компания представила обновленное поколение своего бестселлера - кроссовера RAV4. Дизайнеры сохранили узнаваемый облик, но серьезно переработали интерьер и добавили современные опции. Одновременно с этим Toyota показала и полностью электрическую модель bZ7. Этот автомобиль, созданный в партнерстве с технологическим гигантом Huawei, оснащен передовыми системами автопилотирования и работает на операционной системе HarmonyOS, что делает его серьезным игроком на переполненном рынке электрокаров.

В целом, по мнению эксперта, выставка в Гуанчжоу четко обозначила ключевые векторы развития индустрии. Это неуклонный дрейф в сторону электрификации и умных автомобилей, а также невероятно возросший уровень конкуренции со стороны китайских компаний. Они больше не копируют, а создают собственные уникальные решения, особенно в сфере программного обеспечения и экологичных силовых установок.