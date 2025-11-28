Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

28 ноября 2025, 09:25

Автосалон в Гуанчжоу задал новые тренды для мирового автопрома

Автосалон в Гуанчжоу задал новые тренды для мирового автопрома

Электрокары уже норма: какие технологии изменят автомобили в ближайшие годы?

Автосалон в Гуанчжоу задал новые тренды для мирового автопрома

Мир автомобилей больше не будет прежним. Выставка в Китае показала это. Электрификация стала обыденностью. Теперь производители соревнуются в другом. Умные системы выходят на первый план. Узнайте, что ждет водителей завтра.

Мир автомобилей больше не будет прежним. Выставка в Китае показала это. Электрификация стала обыденностью. Теперь производители соревнуются в другом. Умные системы выходят на первый план. Узнайте, что ждет водителей завтра.

Международный автосалон в Гуанчжоу наглядно продемонстрировал, куда движется глобальная автомобильная индустрия. Основных векторов развития два, и оба они указывают на кардинальные изменения в самом подходе к созданию машин. По мнению экспертов, мы наблюдаем не просто эволюцию, а настоящую технологическую революцию, меняющую привычные представления об автомобиле.

Первое, что бросается в глаза, - это тотальное доминирование электрифицированных моделей. Если на прошлом автошоу их доля составляла 43%, то теперь она подскочила до внушительных 58%. Это уже не просто тренд, а новая реальность для крупнейшего автомобильного рынка мира. Электромобили и гибриды перестали быть экзотикой и превратились в мейнстрим, окончательно закрепив свой статус стандарта де-факто.

Второй, и, возможно, более важный сдвиг касается самой концепции автомобиля. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по маркетингу АГ «Авилон» Андрея Каменского, производители перестают воспринимать машину исключительно как средство передвижения. На первый план выходит идея «автомобиля как технологической экосистемы». В центре внимания теперь не столько мощность двигателя, сколько интеллект бортовых систем. Панорамные экраны, умные голосовые ассистенты, интеллектуальные шасси и продвинутые системы автопилотирования становятся главным полем для конкуренции.

Китайские бренды, часто в сотрудничестве с технологическими гигантами вроде Huawei, активно стирают грань между премиальным и массовым сегментами. Такие сложные технологии, как LIDAR-ассистенты и полностью цифровые интерьеры, стремительно становятся доступны в более бюджетных автомобилях. Примечательно, что подразделение Huawei, отвечающее за интеллектуальные автомобильные решения, впервые приняло участие в выставке как самостоятельный экспонент, представив модели с полной интеграцией своего программного и аппаратного обеспечения.

Еще одним ключевым направлением стала борьба с одним из главных недостатков электрокаров - временем зарядки. На стендах были представлены технологии сверхбыстрой зарядки, которые уже сегодня позволяют пополнить запас хода на 300 километров всего за 5-10 минут. Такой прорыв кардинально меняет пользовательский опыт и устраняет психологический барьер, связанный с долгим ожиданием у зарядной станции, делая владение электромобилем значительно комфортнее.

