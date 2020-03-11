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11 марта 2020, 09:28

Автосалон в Нью-Йорке перенесли на август

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Еще одна автомобильная выставка стала жертвой коронавируса. Организаторы официально сообщили о переносе Нью-Йоркского мотор-шоу с апреля на конец августа 2020 года. Ранее из-за эпидемии COVID-19 были отменены автосалоны в Пекине, Женеве и Сан-Паулу.
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Оргкомитет до последнего момента не оставлял попыток провести Нью-Йоркский автосалон в заранее оговоренные даты – с 10 по 19 апреля. Разрабатывались меры профилактики и дезинфекции. Однако по мере увеличения количества заболевших по всему миру было принято решение о переносе мероприятия. «Мы пошли на этот беспрецедентный шаг, чтобы защитить наших посетителей и всех участников от коронавируса», - говорит Марк Шинберг, президент Ассоциации автомобильных дилеров Нью-Йорка.

Вчера к северу от Манхеттена в городке Нью-Рошелл был выявлен крупнейший очаг коронавируса в США. В радиусе 1,5 километров установлена особая карантинная зона. Пока известно о 173 инфицированных. В самом Нью-Йорке, расположенном на расстоянии 40 километров, выявлено 36 случаев заражения.

В итоге, Нью-Йоркский автосалон перенесен с апреля на конец августа. Для прессы он откроет свои двери 26 августа, а для обычных посетителей – с 28 августа до 6 сентября. Кстати, на эти же дни изначально был запланирован Международный Московский автосалон, который проводится один раз в два года. Накануне появилась информация, что и российскую выставку могут отменить из-за коронавируса. Организаторы пообещали принять решение до конца мая. 

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Автосалон в Нью-Йорке перенесли на август
{{material_129153}}Оргкомитет до последнего момента не оставлял попыток провести Нью-Йоркский автосалон в заранее оговоренные даты – с 10 по 19 апреля. Разрабатывались меры профилактики и дезинфекции. Однако по мере увеличения количества заболевших по всему миру было принято решение о переносе мероприятия. «Мы пошли на этот беспрецедентный шаг, чтобы защитить наших посетителей и всех участников от коронавируса», - говорит Марк Шинберг, президент Ассоциации автомобильных дилеров Нью-Йорка.Вчера к северу от Манхеттена в городке Нью-Рошелл был выявлен крупнейший очаг коронавируса в США. В радиусе 1,5 километров установлена особая карантинная зона. Пока известно о 173 инфицированных. В самом Нью-Йорке, расположенном на расстоянии 40 километров, выявлено 36 случаев заражения.В итоге, Нью-Йоркский автосалон перенесен с апреля на конец августа. Для прессы он откроет свои двери 26 августа, а для обычных посетителей – с 28 августа до 6 сентября. Кстати, на эти же дни изначально был запланирован Международный Московский автосалон, который проводится один раз в два года. Накануне появилась информация, что и российскую выставку могут отменить из-за коронавируса. Организаторы пообещали принять решение до конца мая. 
2020-03-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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