11 марта 2020, 09:28
Автосалон в Нью-Йорке перенесли на август
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Еще одна автомобильная выставка стала жертвой коронавируса. Организаторы официально сообщили о переносе Нью-Йоркского мотор-шоу с апреля на конец августа 2020 года. Ранее из-за эпидемии COVID-19 были отменены автосалоны в Пекине, Женеве и Сан-Паулу.
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Вчера к северу от Манхеттена в городке Нью-Рошелл был выявлен крупнейший очаг коронавируса в США. В радиусе 1,5 километров установлена особая карантинная зона. Пока известно о 173 инфицированных. В самом Нью-Йорке, расположенном на расстоянии 40 километров, выявлено 36 случаев заражения.
В итоге, Нью-Йоркский автосалон перенесен с апреля на конец августа. Для прессы он откроет свои двери 26 августа, а для обычных посетителей – с 28 августа до 6 сентября. Кстати, на эти же дни изначально был запланирован Международный Московский автосалон, который проводится один раз в два года. Накануне появилась информация, что и российскую выставку могут отменить из-за коронавируса. Организаторы пообещали принять решение до конца мая.
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Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
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