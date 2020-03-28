28 марта 2020, 01:15
Автосалон в Санкт-Петербурге перенесли на осень 2020
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Фото: tarantas.news
Международный автосалон, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 9 по 12 апреля, переносится на осень 2020 года. Выставка обязательно состоится, обещают организаторы.
Фото: tarantas.news
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В ПМАС заявили о том, что решение перенести автосалон было принято в рамках исполнения постановления правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Место проведения мероприятия остается без изменений — КВЦ «Экспофорум», общая площадь экспозиции будет достигать порядка 13 тыс. квадратных метров. Обращаем внимание, что все выставки «Экспофорум» отменены либо перенесены до 4 мая 2020 года.
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Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
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