Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
28 марта 2020, 01:15

Автосалон в Санкт-Петербурге перенесли на осень 2020

  • 368
  • 0
Фото: tarantas.news
Международный автосалон, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 9 по 12 апреля, переносится на осень 2020 года. Выставка обязательно состоится, обещают организаторы.
Автосалон в Санкт Петербурге перенесли на осень 2020

Фото: tarantas.news

Ранее мы писали
Пандемия коронавируса сказалась абсолютно на всех сферах бизнеса. В ситуации с такси изменения произошли как ...
Читать далее
Как говорят организаторы мероприятия, выставка состоится, но только осенью с 10 по 13 октября 2020 года. На ПМАС 2020 будут представлены не только новые модели, но и концепт-кары, новые типы транспортных средств, инновационные технологии производства новых видов материалов и автокомпонентов. В программу автофестиваля войдут мастер-классы, презентации, автоспорт, зону тюнинга, тест-драйвы, автозвук и конкурсы.

В ПМАС заявили о том, что решение перенести автосалон было принято в рамках исполнения постановления правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Место проведения мероприятия остается без изменений — КВЦ «Экспофорум», общая площадь экспозиции будет достигать порядка 13 тыс. квадратных метров. Обращаем внимание, что все выставки «Экспофорум» отменены либо перенесены до 4 мая 2020 года.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Toyota Land Cruiser Prado стал самым популярным импортным автомобилем
К прадику вопросов нет, а вот китайцы, хоть и продаваемые, по качеству сомнительны. Да и кому вообще нужны эти рейтинги, когда форестер, пусть и тоже в списке, но гораздо ниже того же хавала. А по качеству всем известно, субару одни из лучших. В каком месте форь оставит этого "лидера", кто подскажет ...
АндрюхаР
АргоКар | отзывы
Спешил, как всегда, в неподходящий момент начали барахлить в автомобиле тормоза. Появился шум в тормозных колодках, стук. Рядом оказалось СТО. Это Петербург. Специалисты автосервиса провели диагностику и ремонт всей системы. Заменили колодки, отрегулировали, залили тормозную жидкость. После обследовали ...
Стефан
Посмотрите, где и как собирают кроссоверы Haval
Да, все чинно, красиво. Интересно, много ли брака у них
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
А знаете, какая Lada – самая дорогая?
Такси в эпоху COVID-19. Новые услуги и безопасность
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 18 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Автосалон в Санкт-Петербурге перенесли на осень 2020
{{material_129425}}Как говорят организаторы мероприятия, выставка состоится, но только осенью с 10 по 13 октября 2020 года. На ПМАС 2020 будут представлены не только новые модели, но и концепт-кары, новые типы транспортных средств, инновационные технологии производства новых видов материалов и автокомпонентов. В программу автофестиваля войдут мастер-классы, презентации, автоспорт, зону тюнинга, тест-драйвы, автозвук и конкурсы.В ПМАС заявили о том, что решение перенести автосалон было принято в рамках исполнения постановления правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».Место проведения мероприятия остается без изменений — КВЦ «Экспофорум», общая площадь экспозиции будет достигать порядка 13 тыс. квадратных метров. Обращаем внимание, что все выставки «Экспофорум» отменены либо перенесены до 4 мая 2020 года.
2020-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Липецк Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться