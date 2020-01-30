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30 января 2020, 13:31

Автосалон во Франкфурте больше проводить не будут

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Международная автомобильная выставка проводится во Франкфурте-на-Майне один раз в два года. Последний автосалон состоялся осенью 2019-го. Тогда же истек контракт с выставочным центром Messe Frankfurt. Организаторам предстоит подыскать новое место в другом городе.
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Организатором Франкфуртского мотор-шоу (IAA) выступала Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA). Договор с выставочным центром Messe Frankfurt истек в 2019 году. Немецкая выставка проходит один раз в два года и чередуется с Парижским автосалоном. Следовательно, Ассоциации уже в ближайшее время предстоит определиться с новым местом для выставки 2021 года. 

В первоначальный список претендентов вошли шесть немецких городов: Берлин, Гамбург, Ганновер, Кельн, Мюнхен и Штутгарт. В шорт-листе остались только три из них: Берлин, Гамбург и Мюнхен. Каждый город разрабатывает собственную уникальную концепцию будущего мероприятия, чтобы сделать выставку более привлекательной для автопроизводителей.

Не секрет, что в последнее время даже крупные мировые концерны нередко игнорируют международные автосалоны, отдавая предпочтения специальным мероприятиям и онлайн трансляциям. Он считают, что формат классических мотор-шоу давно устарел, но по-прежнему требует значительных расходов. На смену обычным статичным выставкам автомобилей должны прийти шоу, демонстрирующие возможности «новой мобильности», для которой машины станут лишь средством реализации. 

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Автосалон во Франкфурте больше проводить не будут
{{material_128687}}Организатором Франкфуртского мотор-шоу (IAA) выступала Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA). Договор с выставочным центром Messe Frankfurt истек в 2019 году. Немецкая выставка проходит один раз в два года и чередуется с Парижским автосалоном. Следовательно, Ассоциации уже в ближайшее время предстоит определиться с новым местом для выставки 2021 года. В первоначальный список претендентов вошли шесть немецких городов: Берлин, Гамбург, Ганновер, Кельн, Мюнхен и Штутгарт. В шорт-листе остались только три из них: Берлин, Гамбург и Мюнхен. Каждый город разрабатывает собственную уникальную концепцию будущего мероприятия, чтобы сделать выставку более привлекательной для автопроизводителей.Не секрет, что в последнее время даже крупные мировые концерны нередко игнорируют международные автосалоны, отдавая предпочтения специальным мероприятиям и онлайн трансляциям. Он считают, что формат классических мотор-шоу давно устарел, но по-прежнему требует значительных расходов. На смену обычным статичным выставкам автомобилей должны прийти шоу, демонстрирующие возможности «новой мобильности», для которой машины станут лишь средством реализации. 
2020-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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