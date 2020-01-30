30 января 2020, 13:31
Автосалон во Франкфурте больше проводить не будут
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Международная автомобильная выставка проводится во Франкфурте-на-Майне один раз в два года. Последний автосалон состоялся осенью 2019-го. Тогда же истек контракт с выставочным центром Messe Frankfurt. Организаторам предстоит подыскать новое место в другом городе.
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В первоначальный список претендентов вошли шесть немецких городов: Берлин, Гамбург, Ганновер, Кельн, Мюнхен и Штутгарт. В шорт-листе остались только три из них: Берлин, Гамбург и Мюнхен. Каждый город разрабатывает собственную уникальную концепцию будущего мероприятия, чтобы сделать выставку более привлекательной для автопроизводителей.
Не секрет, что в последнее время даже крупные мировые концерны нередко игнорируют международные автосалоны, отдавая предпочтения специальным мероприятиям и онлайн трансляциям. Он считают, что формат классических мотор-шоу давно устарел, но по-прежнему требует значительных расходов. На смену обычным статичным выставкам автомобилей должны прийти шоу, демонстрирующие возможности «новой мобильности», для которой машины станут лишь средством реализации.
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Комментарии пользователей
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