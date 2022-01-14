Автосалоны по осени считают: автошоу в Детройте все же состоится, но не в январе
Фото: pcma.org
Американские СМИ сообщают, что отныне мероприятие будет иметь несколько иной формат – наподобие концепции, практикуемой мотор-шоу IAA Mobility в Мюнхене. Таким образом, детройтские устроители автошоу намерены отвоевать посетителей, которых потеряли за минувшие два года.
О таком решении заявила Детройтская ассоциация автодилеров (DADA). Ее официальный представитель даже назвал дату проведения Североамериканского международного автосалона - с 17 по 25 сентября 2022 года.
Организаторы представили новую концепцию: в дополнение к нынешнему местоположению, конференц-центру Хантингтон Плейс, различные мероприятия в рамках салона будут проводиться и по другим адресам, расположенным в центре Детройта.
При этом шоу не ограничится одними лишь автомобилями – упор будет сделан на мобильность в целом. Именно эта схема напоминает IAA Mobility, который прошел прошлой осенью в Мюнхене с его «Открытыми пространствами». «Мы с гордостью возвращаемся в Детройт», - заявил президент DADA Род Альбертс.
Организаторы, наконец-то, прислушались к автопроизводителям, которые неоднократно просили передвинуть сроки проведения автошоу с января на любой другой летний или осенний месяц. В последнее время NAIAS, как и другие крупные автосалоны, сталкивался со снижением посещаемости и сильной критикой со стороны экологов. Из-за глобальной пандемии мотор-шоу было отменено в течение последних двух лет.
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