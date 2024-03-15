«Автостат» назвал бестселлеры среди автомобилей с пробегом. Возглавляет список классика АвтоВАЗа

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В феврале 2024 года на вторичном авторынке в России было продано 399,4 тысячи легковых автомобилей. Это на 23% больше, чем месяцем ранее, и на 1,2% превышает результат февраля прошлого года. Среди марок безоговорочное лидерство сохраняет Lada – на ее долю приходится четверть рынка авто с пробегом (101,6 тыс. экз.). На втором месте по-прежнему Toyota (42 тыс. экз.), а Nissan постепенно опустился на пятое место (19 тыс. экз.), пропустив вперед «корейцев», Hyundai (21,4 тыс. экз.) и Kia (21,3 тыс. экз.).

Если говорить о конкретных моделях, то Lada 2114, возглавлявшая рейтинги продаж на протяжении последних четырех месяцев, опустилась на вторую строчку (9,2 тыс. экз.), уступив место вазовской «семерке» Lada 2107 (9,7 тыс. экз.), которая в сравнении с прошлым годом прибавила в популярности 46% (и 66% в сравнении с январем 2024-го). Третье место занимает некогда самая популярная иномарка Kia Rio (7,6 тыс. экз.). Замыкают первую пятерку Hyundai Solaris (7,5 тыс. экз.) и Lada 2170 «Приора» (7,5 тыс. экз.), разница между которыми составляет буквально 7 проданных автомобилей.

Фото: Автостат

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