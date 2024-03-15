«Автостат» назвал бестселлеры среди автомобилей с пробегом. Возглавляет список классика АвтоВАЗа
Если говорить о конкретных моделях, то Lada 2114, возглавлявшая рейтинги продаж на протяжении последних четырех месяцев, опустилась на вторую строчку (9,2 тыс. экз.), уступив место вазовской «семерке» Lada 2107 (9,7 тыс. экз.), которая в сравнении с прошлым годом прибавила в популярности 46% (и 66% в сравнении с январем 2024-го). Третье место занимает некогда самая популярная иномарка Kia Rio (7,6 тыс. экз.). Замыкают первую пятерку Hyundai Solaris (7,5 тыс. экз.) и Lada 2170 «Приора» (7,5 тыс. экз.), разница между которыми составляет буквально 7 проданных автомобилей.
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07.03.2024, 23:32
Россияне стали реже покупать автомобили с большим пробегом
Спрос на некогда популярные автомобили с пробегом более 250 тысяч километров упал в нашей стране в два раза. Доля продаж таких машин сократилась в феврале с 14 до 7 процентов. Теперь интерес покупателей вызывает другая категория подержанных автомобилей.Читать далее
-
20.02.2024, 13:03
Пожарные тушили Lada Priora в Кудрово. Их ждала жуткая находка
Во время тушения утреннего пожара на улице Столичной в Кудрово пожарные обнаружили в салоне автомобиля обгоревший труп мужчины. Полицейским удалось установить личность погибшего.Читать далее
-
18.02.2024, 14:48
Под Воронежем «Жигули» рухнули с моста в реку. Полиция опубликовала фото
Днем в субботу, 18 февраля, в селе Чесменка Воронежской области 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 не справился с управлением и рухнул с моста в речку Березовку. В салоне кроме него находились две девушки.Читать далее
-
14.02.2024, 14:20
Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Эксперты Авто.ру изучили данные основных автомобильных классифайдов за январь 2024 года и выяснили, какие подержанные автомобили разбирают, как горячие пирожки, а какие – владельцы не могут продать месяцами.Читать далее
-
13.02.2024, 13:49
В России запатентован электрический ВАЗ-2107. Он составит компанию электрокару ВАЗ-2104
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения очередного отечественного электрокара с советскими корнями. Патентом защитили дизайн электрической версии ВАЗ-2107.Читать далее
-
15.03.2024, 12:55
АвтоВАЗ назвал главных конкурентов «Весты» с вариатором. И объяснил, чем она лучше
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал Lada Vesta с 1,8-литровым мотором и вариатором самым доступным на сегодняшний день в России седаном с автоматической коробкой передач. Все основные конкуренты родом из Китая.Читать далее
-
15.03.2024, 08:25
АвтоВАЗ рассказал, когда расширится цветовая гамма Lada Vesta
Долгое время автомобили флагманского семейства Lada Vesta красили только в два цвета: белый «Ледниковый» и черный «Пантера». Топ-менеджер АвтоВАЗа пообещал, что скоро палитра расширится до 7 цветов.Читать далее
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