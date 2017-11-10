«Автотор» будет выпускать амбулансы Hyundai
Первая часть выездного собрания была посвящена обсуждению вариантов улучшения инвестиционного климата в регионе. Главными темами стали выплаты пошлин, налоговые льготы, таможенные субсидии, грузоперевозки и ряд других проблем.
Зарубежные гости познакомились с местным автопредприятием и его перспективами. Специалистам поведали о выпуске коммерческой и спецтехники и о новом проекте «Автотора» и Hyundai – запуске производства коммерческих автомобилей в режиме полного цикла, включая сварку и окраску кабин. Речь идет о широком спектре модификаций - от бортовых автомобилей до машин скорой медицинской помощи.
Напомним, что с 1 октября 2017 года автомобили Hyundai HD78 и HD65, выпускающиеся на «Автоторе», вошли в программу льготного лизинга Минпромторга РФ.
Выездное собрание Ассоциации иностранных инвесторов завершилось посещением цехов автозавода – сварочного комплекса и производства пассажирских автомобилей.
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