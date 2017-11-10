10 ноября 2017, 09:04

«Автотор» будет выпускать амбулансы Hyundai

На предприятии «Автотор» прошло выездное собрание Ассоциации иностранных инвесторов. В нем приняли участие руководители компаний различных отраслей промышленности и сервисных услуг.
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Первая часть выездного собрания была посвящена обсуждению вариантов улучшения инвестиционного климата в регионе. Главными темами стали выплаты пошлин, налоговые льготы, таможенные субсидии, грузоперевозки и ряд других проблем.

Зарубежные гости познакомились с местным автопредприятием и его перспективами. Специалистам поведали о выпуске коммерческой и спецтехники и о новом проекте «Автотора»  и Hyundai – запуске производства коммерческих автомобилей в режиме полного цикла, включая сварку и окраску кабин. Речь идет о широком спектре модификаций - от бортовых автомобилей до машин скорой медицинской помощи.

Напомним, что с 1 октября 2017 года автомобили Hyundai HD78 и HD65, выпускающиеся на «Автоторе», вошли в программу льготного лизинга Минпромторга РФ.

Выездное собрание Ассоциации иностранных инвесторов завершилось посещением цехов автозавода – сварочного комплекса и производства пассажирских автомобилей.

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«Автотор» будет выпускать амбулансы Hyundai
Первая часть выездного собрания была посвящена обсуждению вариантов улучшения инвестиционного климата в регионе. Главными темами стали выплаты пошлин, налоговые льготы, таможенные субсидии, грузоперевозки и ряд других проблем.Зарубежные гости познакомились с местным автопредприятием и его перспективами. Специалистам поведали о выпуске коммерческой и спецтехники и о новом проекте «Автотора»  и Hyundai – запуске производства коммерческих автомобилей в режиме полного цикла, включая сварку и окраску кабин. Речь идет о широком спектре модификаций - от бортовых автомобилей до машин скорой медицинской помощи.Напомним, что с 1 октября 2017 года автомобили Hyundai HD78 и HD65, выпускающиеся на «Автоторе», вошли в программу льготного лизинга Минпромторга РФ.Выездное собрание Ассоциации иностранных инвесторов завершилось посещением цехов автозавода – сварочного комплекса и производства пассажирских автомобилей.
2017-11-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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