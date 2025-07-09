«Автотор» готовится к выпуску первого собственного автомобиля и называет условия для возвращения BMW
Силовая установка нового электромобиля будет полностью локализована: электродвигатель, редуктор и инвертор разработаны совместно с ФГУП «НАМИ». Батарейные модули будут производить на базе технологий «РЭНЭРА», дочерней структуры «Росатома», и выпускать непосредственно в Калининградской области. Запас хода на одной зарядке составит 150–200 км – этого вполне достаточно для городской эксплуатации и коммерческого использования. Электромобиль создан на модульной платформе, позволяющей адаптировать дизайн, интерьер и тип кузова под различные задачи без изменения ключевых технических решений.
При этом руководство «Автотора» отмечает, что сотрудничество с иностранными брендами, включая вероятное возвращение BMW, возможно лишь при условии передачи технологий и конструкторской документации. Калининградский завод делает ставку на развитие собственных продуктов, так как текущие экономические реалии требуют полной проработки производственного цикла внутри страны. Среди целей – довести долю российских компонентов до максимально возможного уровня, создавая конкурентоспособный продукт, который сможет заменить ушедшие бренды на рынке и удовлетворить отложенный спрос на новые машины.
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Почему в России закроется каждый десятый автосалон?
По оценкам ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), к концу 2025 года в России может закрыться около 10% дилерских центров. По словам президента РОАД Алексея Подщеколдина, в условиях падающего спроса сохранить рентабельность становится все сложнее.Читать далее
-
08.07.2025, 18:08
В России выставили на продажу Lotus Eletre R, который удивляет не только ценой
На российском авторынке появилось интересное предложение. В наличии у дилера обнаружился Lotus Eletre R, первый электрический кроссовер легендарной британской марки. Суперкар представлен в топовой модификации, которая поражает техническими характеристиками и ценой.Читать далее
-
08.07.2025, 16:28
Водитель «Приоры» заплатил штраф в 250 тысяч рублей по новой статье УК
В Волжском районе Самарской области суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего водителя автомобиля Lada Priora, который повторно сел за руль в состоянии опьянения, будучи уже лишенным прав. Согласно изменениям в Уголовный кодекс РФ, лишение прав дополнили крупным штрафом.Читать далее
-
08.07.2025, 16:04
В Беларуси рассказали о парадоксе в июньских продажах новых автомобилей
По итогам первого полугодия 2025 года рынок новых автомобилей в Беларуси показал рост на 21,3%. Дилеры смогли реализовать 24 634 машины. Но в этом заслуга рекордного первого квартала. В июне рост сменился падением во всех сегментах, кроме одного.Читать далее
-
08.07.2025, 15:13
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Группа компаний «Соллерс» официально запустила серийное производство нового минивэна Sollers SP7 по технологии полного цикла на заводе в Елабуге. Старт продаж модели намечен на осень 2025 года. Это первый в России полностью локализованный бензиновый минивэн, который будет предлагаться как в варианте вместительного семиместного семейного автомобиля, так и в виде четырехместного бизнес-купе.Читать далее
-
08.07.2025, 13:46
Volgabus представил трехосного газового монстра «ГиперБАС», который может заменить два автобуса
Российский автопроизводитель Volgabus приступил к серийному производству новой модели с индексом 6270G4 «ГиперБАС». Это 14,5-метровый трехосный автобус повышенной вместимости с низким полом, разработанный для городской и пригородной эксплуатации. Его главная особенность – высокая вместительность: в городском варианте он рассчитан на 130 пассажиров.Читать далее
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