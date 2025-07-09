«Автотор» готовится к выпуску первого собственного автомобиля и называет условия для возвращения BMW

Ранее мы писали В Калининграде начали собирать две новые модели Eonyx: известны технические характеристики Калининградский завод «Автотор» приступил к выпуску новых моделей под брендом Eonyx. Первым покупателям предложат ... Читать далее

Будущая новинка станет первым полноценным автомобилем «Автотора», ориентированным на массового потребителя, службы доставки и каршеринг. Проект реализуется в рамках стратегии импортозамещения и развития локальной сборки. По словам президента холдинга Дениса Пака, сейчас завершаются финальные этапы разработки, создается предсерийная партия, а также налаживается производственная логистика, пишет Газета.Ru

Силовая установка нового электромобиля будет полностью локализована: электродвигатель, редуктор и инвертор разработаны совместно с ФГУП «НАМИ». Батарейные модули будут производить на базе технологий «РЭНЭРА», дочерней структуры «Росатома», и выпускать непосредственно в Калининградской области. Запас хода на одной зарядке составит 150–200 км – этого вполне достаточно для городской эксплуатации и коммерческого использования. Электромобиль создан на модульной платформе, позволяющей адаптировать дизайн, интерьер и тип кузова под различные задачи без изменения ключевых технических решений.

Фото: BMW

Ранее мы писали На «Автоторе» собрали прощальную партию новеньких BMW X5 и X6 Блогеры рассказали о «возвращении» BMW в Россию. На калининградском заводе «Автотор» из оставшихся с 2022 ... Читать далее

При этом руководство «Автотора» отмечает, что сотрудничество с иностранными брендами, включая вероятное возвращение BMW, возможно лишь при условии передачи технологий и конструкторской документации. Калининградский завод делает ставку на развитие собственных продуктов, так как текущие экономические реалии требуют полной проработки производственного цикла внутри страны. Среди целей – довести долю российских компонентов до максимально возможного уровня, создавая конкурентоспособный продукт, который сможет заменить ушедшие бренды на рынке и удовлетворить отложенный спрос на новые машины.

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