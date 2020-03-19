19 марта 2020, 19:10
«Автотор» может остановить производство
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Фото: из открытых источников
Калининградский автозавод «Автотор» может заморозить производство в связи с изменением методики дифференциации промсубсидий автопроизводителям. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил основатель завода Владимир Щербаков.
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Также создатель концерна обращает внимание на реакцию США и Британии на коронавирус. В странах были снижены налоги на бизнес и население. «Мы надеемся, что правительство РФ примет меры аналогичного характера», — сказал Владимир Щербаков.
На фоне проблем с поставками комплектующих и общей ситуации по коронавирусу, в 2020 году в компании ожидают падение выпуска на 12–15%. В «Автоторе» уже пересмотрели прогноз на первый квартал в меньшую сторону.
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