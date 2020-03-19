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19 марта 2020, 19:10

«Автотор» может остановить производство

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Фото: из открытых источников
Калининградский автозавод «Автотор» может заморозить производство в связи с изменением методики дифференциации промсубсидий автопроизводителям. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил основатель завода Владимир Щербаков.
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Владимир Щербаков очень надеется, что решение о дифференциации «промышленных субсидий» будет отменено. Ведь это приведет к фактическому перераспределению денег, заработанных одними автопроизводителями, в пользу других. Если это произойдет, то «Автотору» придется закрыть все производство, что отразится на всех смежниках и в целом на экономике области. «Думаю, что на грани закрытия также окажутся российские предприятия Volvo, Sсania, Peugeot, Citroen, Toyota, Mazda и Mitsubishi», — считает основатель «Автотора».

Также создатель концерна обращает внимание на реакцию США и Британии на коронавирус. В странах были снижены налоги на бизнес и население. «Мы надеемся, что правительство РФ примет меры аналогичного характера», — сказал Владимир Щербаков.

На фоне проблем с поставками комплектующих и общей ситуации по коронавирусу, в 2020 году в компании ожидают падение выпуска на 12–15%. В «Автоторе» уже пересмотрели прогноз на первый квартал в меньшую сторону.

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«Автотор» может остановить производство
{{material_128292}}Владимир Щербаков очень надеется, что решение о дифференциации «промышленных субсидий» будет отменено. Ведь это приведет к фактическому перераспределению денег, заработанных одними автопроизводителями, в пользу других. Если это произойдет, то «Автотору» придется закрыть все производство, что отразится на всех смежниках и в целом на экономике области. «Думаю, что на грани закрытия также окажутся российские предприятия Volvo, Sсania, Peugeot, Citroen, Toyota, Mazda и Mitsubishi», — считает основатель «Автотора».Также создатель концерна обращает внимание на реакцию США и Британии на коронавирус. В странах были снижены налоги на бизнес и население. «Мы надеемся, что правительство РФ примет меры аналогичного характера», — сказал Владимир Щербаков.На фоне проблем с поставками комплектующих и общей ситуации по коронавирусу, в 2020 году в компании ожидают падение выпуска на 12–15%. В «Автоторе» уже пересмотрели прогноз на первый квартал в меньшую сторону.
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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