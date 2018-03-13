13 марта 2018, 19:03

Автотор начал поставлять автомобили в Белоруссию

Первая партия легковых автомобилей Hyundai отправилась с конвейера калининградского завода Автотор в Белоруссию, официальному дистрибьютору корейской марки «Хёндэ Автоград».
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Автотор начал поставлять автомобили в Белоруссию Hyundai
На заводе Автотор теперь будут собирать кроссоверы Hyundai Santa Fe Premium и седаны Hyundai Elantra не только для российского, но и для белорусского рынка. Первая поставка осуществлена в соответствии с планом экспортной программы предприятия. Hyundai Santa Fe и обновленную Hyundai Elantra здесь выпускают, начиная с 2016 года. В будущем Автотор намерен наращивать объемы поставок и пополнять список моделей, направляемых на экспорт. 

Первые экспортные поставки Автотор начал еще раньше. В Белоруссию отправили две партии легких грузовиков Hyundai HD78. Модель выпускается в Калининграде с ноября 2011 года, но только минувшей осенью здесь стартовала сборка по полному циклу, включая сварку и окраску.

Сейчас на заводе выпускают пять легковых моделей Hyundai. Помимо упомянутых выше Santa Fe и Hyundai Elantra, с калининградского конвейера сходят компактный кроссовер Tucson, полноразмерный внедорожник Grand Santa Fe и седан i40. Выпуск последнего осуществляется ограниченными партиями по предварительному заказу. Кроме того, на предприятии собирают BMW, Kia и FAW. В 2017 году суммарный объем производства приблизился к 145 тысячам автомобилей в год. Это в 1,5 раза превысило показатели 2016 года.
Новости Хундай, Хендай
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Автотор начал поставлять автомобили в Белоруссию
На заводе Автотор теперь будут собирать кроссоверы Hyundai Santa Fe Premium и седаны Hyundai Elantra не только для российского, но и для белорусского рынка. Первая поставка осуществлена в соответствии с планом экспортной программы предприятия. Hyundai Santa Fe и обновленную Hyundai Elantra здесь выпускают, начиная с 2016 года. В будущем Автотор намерен наращивать объемы поставок и пополнять список моделей, направляемых на экспорт. Первые экспортные поставки Автотор начал еще раньше. В Белоруссию отправили две партии легких грузовиков Hyundai HD78. Модель выпускается в Калининграде с ноября 2011 года, но только минувшей осенью здесь стартовала сборка по полному циклу, включая сварку и окраску.Сейчас на заводе выпускают пять легковых моделей Hyundai. Помимо упомянутых выше Santa Fe и Hyundai Elantra, с калининградского конвейера сходят компактный кроссовер Tucson, полноразмерный внедорожник Grand Santa Fe и седан i40. Выпуск последнего осуществляется ограниченными партиями по предварительному заказу. Кроме того, на предприятии собирают BMW, Kia и FAW. В 2017 году суммарный объем производства приблизился к 145 тысячам автомобилей в год. Это в 1,5 раза превысило показатели 2016 года.
2018-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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