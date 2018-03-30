30 марта 2018, 17:10

Автотор начал выпускать Hyundai Sonata

Калининградский завод Автотор запустил серийной производство обновленного седана Hyundai Sonata. Раньше модель поставлялась в Россию из Южной Кореи. Автомобиль будет, как и прежде, предлагаться с 2,0-литровыми и 2,4-литровыми двигателями по цене от 1 275 000 рублей.
^
Автотор начал выпускать Hyundai Sonata Hyundai Sonata
Hyundai Sonata Business 2.4 AT
2.4 л, 188 л.с
Автоматическая, 6-ступенчатая
0-100 - 9.0 с, 210 км/ч
4855 x 1865 x 1475 мм
передний
АИ-95, 8.3 л на 100 км
1 695 000 руб
Все характеристики
Hyundai Sonata стала пятой моделью, вставшей на конвейер калининградского автозавода. Здесь уже выпускают седан Elantra и три кроссовера Santa Fe, Grand Santa Fe и Tucson. Производство идет по принципу крупноузловой сборки. Локализация комплектующих нулевая, поэтому запуск российского конвейера никак не отразился на розничных ценах. Ранее на предприятии собирали модель Hyundai i40. Задержка с выпуском обновленной Sonata связана с организационными сложностями, которые возникли из-за замены налоговых льгот государственными субсидиями.

Внешне рестайлинговую Hyundai Sonata можно узнать по новой решетке радиатора в стиле последних Elantra и Solaris и вертикальным светодиодным ходовым огням. Кроме того, у седана изменилась форма капота и багажника. В моторную гамму российской Sonata входят два бензиновых агрегата: 2,0 литра (150 л.с.) и 2,4 литра (188 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. 

Седан выпускается в пяти комплектациях: Primary, Comfort, Style, Lifystyle и Business. Список опций пополнила беспроводная зарядка для смартфонов и дополнительный USB-разъем для пассажиров заднего ряда. Стоимость базовой комплектации Primary с 2-литровым двигателем начинается от 1 275 000 рублей (с учетом скидок). Топовая версия Business доступна только с 2,4-литровым мотором. Ее цена составляет от 1 825 000 рублей. 
Купить авто Хундай, Хендай Соната
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Hyundai Sonata
| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
выбор!
| Кому: Xischnik79 Особенно надёжного ничего среди перечисленных моделей нет. Рено, по крайней мере, дешево обходится в плане сервиса и ремонта.
Bячеcлaвoвич
Помогите!
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
Рамиль
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Hyundai Автомудрость Hyundai АвтоПитер Hyundai Дизайн и тюнинг Hyundai Новинки и концепт кары Hyundai Новости и акции автосалонов Hyundai Автосалоны и дилеры марки Hyundai Аренда и прокат авто марки Hyundai Автоклубы и форумы автозавчастей марки Hyundai Автосервисы и магазины автозапчастей марки Hyundai
Главные материалы
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Hyundai Sonata
Объявления о продаже Hyundai Sonata
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 24 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Автотор начал выпускать Hyundai Sonata
{{params_57935}}Hyundai Sonata стала пятой моделью, вставшей на конвейер калининградского автозавода. Здесь уже выпускают седан Elantra и три кроссовера Santa Fe, Grand Santa Fe и Tucson. Производство идет по принципу крупноузловой сборки. Локализация комплектующих нулевая, поэтому запуск российского конвейера никак не отразился на розничных ценах. Ранее на предприятии собирали модель Hyundai i40. Задержка с выпуском обновленной Sonata связана с организационными сложностями, которые возникли из-за замены налоговых льгот государственными субсидиями.Внешне рестайлинговую Hyundai Sonata можно узнать по новой решетке радиатора в стиле последних Elantra и Solaris и вертикальным светодиодным ходовым огням. Кроме того, у седана изменилась форма капота и багажника. В моторную гамму российской Sonata входят два бензиновых агрегата: 2,0 литра (150 л.с.) и 2,4 литра (188 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Седан выпускается в пяти комплектациях: Primary, Comfort, Style, Lifystyle и Business. Список опций пополнила беспроводная зарядка для смартфонов и дополнительный USB-разъем для пассажиров заднего ряда. Стоимость базовой комплектации Primary с 2-литровым двигателем начинается от 1 275 000 рублей (с учетом скидок). Топовая версия Business доступна только с 2,4-литровым мотором. Ее цена составляет от 1 825 000 рублей. 
2018-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ставрополь город Орёл Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG