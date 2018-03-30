30 марта 2018, 17:10
Автотор начал выпускать Hyundai Sonata
Калининградский завод Автотор запустил серийной производство обновленного седана Hyundai Sonata. Раньше модель поставлялась в Россию из Южной Кореи. Автомобиль будет, как и прежде, предлагаться с 2,0-литровыми и 2,4-литровыми двигателями по цене от 1 275 000 рублей.
|Hyundai Sonata Business 2.4 AT
|2.4 л, 188 л.с
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|0-100 - 9.0 с, 210 км/ч
|4855 x 1865 x 1475 мм
|передний
|АИ-95, 8.3 л на 100 км
|1 695 000 руб
|Все характеристики
Внешне рестайлинговую Hyundai Sonata можно узнать по новой решетке радиатора в стиле последних Elantra и Solaris и вертикальным светодиодным ходовым огням. Кроме того, у седана изменилась форма капота и багажника. В моторную гамму российской Sonata входят два бензиновых агрегата: 2,0 литра (150 л.с.) и 2,4 литра (188 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Седан выпускается в пяти комплектациях: Primary, Comfort, Style, Lifystyle и Business. Список опций пополнила беспроводная зарядка для смартфонов и дополнительный USB-разъем для пассажиров заднего ряда. Стоимость базовой комплектации Primary с 2-литровым двигателем начинается от 1 275 000 рублей (с учетом скидок). Топовая версия Business доступна только с 2,4-литровым мотором. Ее цена составляет от 1 825 000 рублей.
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Отзывы по теме
| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
| Кому: Xischnik79 Особенно надёжного ничего среди перечисленных моделей нет. Рено, по крайней мере, дешево обходится в плане сервиса и ремонта.
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
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