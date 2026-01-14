BMW X5 и X6 снова в центре внимания — что происходит на заводе Автотор

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

14 января 2026, 14:19

Автотор официально сообщил о продлении ОТТС на BMW. Представительство BMW не комментирует ситуацию. Интрига вокруг сборки немецких авто в России сохраняется. Подробности - в нашем материале.

Калининградский завод «Автотор» оказался в центре обсуждения после того, как представители предприятия сообщили о продлении сертификата одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили BMW. Это касается не только актуальных моделей, но и тех, что ранее уже выпускались на мощностях завода. Как сообщает Autonews, инициатива по обновлению документов связана с истечением срока действия прежних сертификатов.

В официальном заявлении завода подчеркивается, что оформление ОТТС возможно как для современных, так и для снятых с производства моделей. Такой шаг позволяет «Автотору» сохранять юридическую возможность для выпуска и реализации автомобилей BMW на территории России, несмотря на сложную международную обстановку и санкционное давление.

Интересно, что российское подразделение BMW предпочло не давать никаких комментариев по поводу продления сертификатов. Это только подогревает интерес к теме и порождает новые вопросы среди автолюбителей и экспертов.

В конце 2025 года в телеграм-каналах появилась информация о том, что «Автотор» оформил новый ОТТС на кроссовер BMW X5 поколения G05, причем речь идет о дорестайлинговой версии. По слухам, завод может использовать для сборки те комплекты, которые были завезены и складированы еще в 2022 году, до введения жестких ограничений на импорт комплектующих.

Весной 2025 года в профессиональной среде уже обсуждались сообщения о том, что с конвейера «Автотора» продолжают сходить BMW X5 и X6, несмотря на официальное прекращение сотрудничества с немецким брендом. Однако представители завода тогда не стали ни подтверждать, ни опровергать эти слухи, ссылаясь на риски и возможные искажения информации в условиях санкций.

В свою очередь, немецкая сторона дистанцировалась от автомобилей, собранных после 2022 года, и даже заявила о потенциальных рисках для безопасности водителей и пассажиров таких машин. Это заявление вызвало бурную реакцию среди российских владельцев BMW, которые привыкли к высокому уровню качества и надежности бренда.

Ситуация вокруг «Автотора» и BMW остается неоднозначной. С одной стороны, завод демонстрирует готовность продолжать работу с немецкими автомобилями, используя все доступные юридические механизмы. С другой - отсутствие официальной поддержки со стороны BMW и жесткая позиция компании по отношению к российскому рынку создают атмосферу неопределенности.

Впрочем, для многих российских автолюбителей сам факт возможности приобрести BMW, пусть даже собранный из старых комплектов, остается важным аргументом в пользу «Автотора». В условиях ограниченного выбора и санкций это выглядит как своеобразный вызов обстоятельствам. Остается только наблюдать, как будет развиваться эта история дальше.

Упомянутые марки: BMW
