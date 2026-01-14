BMW X5 и X6 снова в центре внимания — что происходит на заводе Автотор

14 января 2026, 14:19
Автотор подтвердил продление ОТТС на автомобили BMW для российского рынка
Автотор подтвердил продление ОТТС на автомобили BMW для российского рынка
Автотор официально сообщил о продлении ОТТС на BMW. Представительство BMW не комментирует ситуацию. Интрига вокруг сборки немецких авто в России сохраняется. Подробности - в нашем материале.
Калининградский завод «Автотор» оказался в центре обсуждения после того, как представители предприятия сообщили о продлении сертификата одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили BMW. Это касается не только актуальных моделей, но и тех, что ранее уже выпускались на мощностях завода. Как сообщает Autonews, инициатива по обновлению документов связана с истечением срока действия прежних сертификатов.
В официальном заявлении завода подчеркивается, что оформление ОТТС возможно как для современных, так и для снятых с производства моделей. Такой шаг позволяет «Автотору» сохранять юридическую возможность для выпуска и реализации автомобилей BMW на территории России, несмотря на сложную международную обстановку и санкционное давление.
Интересно, что российское подразделение BMW предпочло не давать никаких комментариев по поводу продления сертификатов. Это только подогревает интерес к теме и порождает новые вопросы среди автолюбителей и экспертов.
В конце 2025 года в телеграм-каналах появилась информация о том, что «Автотор» оформил новый ОТТС на кроссовер BMW X5 поколения G05, причем речь идет о дорестайлинговой версии. По слухам, завод может использовать для сборки те комплекты, которые были завезены и складированы еще в 2022 году, до введения жестких ограничений на импорт комплектующих.
Весной 2025 года в профессиональной среде уже обсуждались сообщения о том, что с конвейера «Автотора» продолжают сходить BMW X5 и X6, несмотря на официальное прекращение сотрудничества с немецким брендом. Однако представители завода тогда не стали ни подтверждать, ни опровергать эти слухи, ссылаясь на риски и возможные искажения информации в условиях санкций.
В свою очередь, немецкая сторона дистанцировалась от автомобилей, собранных после 2022 года, и даже заявила о потенциальных рисках для безопасности водителей и пассажиров таких машин. Это заявление вызвало бурную реакцию среди российских владельцев BMW, которые привыкли к высокому уровню качества и надежности бренда.
Ситуация вокруг «Автотора» и BMW остается неоднозначной. С одной стороны, завод демонстрирует готовность продолжать работу с немецкими автомобилями, используя все доступные юридические механизмы. С другой - отсутствие официальной поддержки со стороны BMW и жесткая позиция компании по отношению к российскому рынку создают атмосферу неопределенности.
Впрочем, для многих российских автолюбителей сам факт возможности приобрести BMW, пусть даже собранный из старых комплектов, остается важным аргументом в пользу «Автотора». В условиях ограниченного выбора и санкций это выглядит как своеобразный вызов обстоятельствам. Остается только наблюдать, как будет развиваться эта история дальше.
Похожие материалы БМВ
-
16.01.2026, 18:14
Mercedes-AMG возвращает рядную шестерку в GLC 53: новая эра мощности и драйва
Mercedes-AMG меняет стратегию: вместо спорных гибридов - классическая рядная шестерка. Поклонники ждали возвращения настоящей мощности. Что изменится в GLC 53? Почему бренд решился на такой шаг? Узнайте, что ждет рынок в ближайшие годы.Читать далее
-
16.01.2026, 18:01
Сколько реально стоит эксплуатация Haval M6 на дистанции в 10 тысяч км — цифры поражают
Владелец Haval M6 делится личным опытом расходов за 10 100 км. Подсчитаны все траты: от шин до штрафов. Итоговая сумма может удивить даже бывалых водителей. Стоимость километра - не так однозначна, как кажется. Сравнение с другими моделями раскрывает неожиданные детали.Читать далее
-
16.01.2026, 17:54
Mercedes-Benz готовит E-Class 2028 с новой EQ-технологией и отказывается от дизайна EQE
Mercedes-Benz меняет стратегию после неудач EQE и EQS. Компания готовит электрическую версию E-Class, которая обещает отказаться от спорного дизайна прошлых моделей. Новинка уже замечена на тестах, но многое держится в секрете. Интрига вокруг будущего Mercedes только нарастает.Читать далее
-
16.01.2026, 17:37
Бесшумный электромотоцикл Калашников для спецназа — что в нем уникального
Калашников удивил новым электромотоциклом для спецназа. Багги Турист готовится к производству. Техника обещает изменить подход к скрытным операциям. Какие возможности скрыты в новинках? Узнаем детали.Читать далее
-
16.01.2026, 17:31
Максим Кадаков назвал оптимальную цену для нового кроссовера Lada Azimut
Lada Azimut готовится к выходу на рынок. Эксперт озвучил диапазон цен. Производитель держит интригу. Ожидания покупателей растут. Конкуренты уже наготове. Впереди премьера и старт продаж.Читать далее
-
16.01.2026, 17:23
Автомобили дорожают из-за памяти: как кризис на рынке чипов влияет на цены
Цены на память для авто взлетели до рекордных высот. Производители ищут выход из сложной ситуации. Дефицит компонентов грозит задержками поставок. Эксперты не ждут быстрого снижения стоимости. Впереди новые вызовы для отрасли.Читать далее
-
16.01.2026, 16:47
Citroen C4 Grand Spacetourer: минивэн с ресурсом полмиллиона км по цене Ларгуса — почему стоит его купить
Citroen C4 Grand Spacetourer - редкий гость на вторичке. Его прочная механика и стойкий кузов удивляют даже опытных водителей. Эксперты отмечают, что дизельные моторы способны пройти более 500 тысяч км. Но есть нюансы, о которых важно знать заранее.Читать далее
-
16.01.2026, 16:17
Red Bull и Racing Bulls показали новые ливреи для сезона Формулы-1 2026 года
Red Bull удивил фанатов сменой внешнего вида болида. Команда отказалась от матового синего цвета. Новый дизайн вдохновлен дебютным сезоном 2005 года. Racing Bulls тоже не остались в стороне. Что ждет поклонников в 2026 году?Читать далее
-
16.01.2026, 15:15
Harley-Davidson Pan America 1250 Limited - самый дорогой туристический байк марки
Harley-Davidson представил обновленную линейку мотоциклов 2026 года. Новых моделей с нуля не появилось, но есть интересные версии. Pan America 1250 Limited стал самой дорогой моделью среди туристических Harley. Чем он отличается от других - узнаете в материале.Читать далее
-
16.01.2026, 14:44
Китайские грузовики меняют дизель на газ и электричество: что ждет Россию
Китайские производители грузовиков меняют стратегию. Дизельные модели уступают место новым технологиям. Российский рынок ждет неожиданные перемены. Эксперты не спешат с прогнозами.Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
16.01.2026, 18:14
Mercedes-AMG возвращает рядную шестерку в GLC 53: новая эра мощности и драйва
Mercedes-AMG меняет стратегию: вместо спорных гибридов - классическая рядная шестерка. Поклонники ждали возвращения настоящей мощности. Что изменится в GLC 53? Почему бренд решился на такой шаг? Узнайте, что ждет рынок в ближайшие годы.Читать далее
-
16.01.2026, 18:01
Сколько реально стоит эксплуатация Haval M6 на дистанции в 10 тысяч км — цифры поражают
Владелец Haval M6 делится личным опытом расходов за 10 100 км. Подсчитаны все траты: от шин до штрафов. Итоговая сумма может удивить даже бывалых водителей. Стоимость километра - не так однозначна, как кажется. Сравнение с другими моделями раскрывает неожиданные детали.Читать далее
-
16.01.2026, 17:54
Mercedes-Benz готовит E-Class 2028 с новой EQ-технологией и отказывается от дизайна EQE
Mercedes-Benz меняет стратегию после неудач EQE и EQS. Компания готовит электрическую версию E-Class, которая обещает отказаться от спорного дизайна прошлых моделей. Новинка уже замечена на тестах, но многое держится в секрете. Интрига вокруг будущего Mercedes только нарастает.Читать далее
-
16.01.2026, 17:37
Бесшумный электромотоцикл Калашников для спецназа — что в нем уникального
Калашников удивил новым электромотоциклом для спецназа. Багги Турист готовится к производству. Техника обещает изменить подход к скрытным операциям. Какие возможности скрыты в новинках? Узнаем детали.Читать далее
-
16.01.2026, 17:31
Максим Кадаков назвал оптимальную цену для нового кроссовера Lada Azimut
Lada Azimut готовится к выходу на рынок. Эксперт озвучил диапазон цен. Производитель держит интригу. Ожидания покупателей растут. Конкуренты уже наготове. Впереди премьера и старт продаж.Читать далее
-
16.01.2026, 17:23
Автомобили дорожают из-за памяти: как кризис на рынке чипов влияет на цены
Цены на память для авто взлетели до рекордных высот. Производители ищут выход из сложной ситуации. Дефицит компонентов грозит задержками поставок. Эксперты не ждут быстрого снижения стоимости. Впереди новые вызовы для отрасли.Читать далее
-
16.01.2026, 16:47
Citroen C4 Grand Spacetourer: минивэн с ресурсом полмиллиона км по цене Ларгуса — почему стоит его купить
Citroen C4 Grand Spacetourer - редкий гость на вторичке. Его прочная механика и стойкий кузов удивляют даже опытных водителей. Эксперты отмечают, что дизельные моторы способны пройти более 500 тысяч км. Но есть нюансы, о которых важно знать заранее.Читать далее
-
16.01.2026, 16:17
Red Bull и Racing Bulls показали новые ливреи для сезона Формулы-1 2026 года
Red Bull удивил фанатов сменой внешнего вида болида. Команда отказалась от матового синего цвета. Новый дизайн вдохновлен дебютным сезоном 2005 года. Racing Bulls тоже не остались в стороне. Что ждет поклонников в 2026 году?Читать далее
-
16.01.2026, 15:15
Harley-Davidson Pan America 1250 Limited - самый дорогой туристический байк марки
Harley-Davidson представил обновленную линейку мотоциклов 2026 года. Новых моделей с нуля не появилось, но есть интересные версии. Pan America 1250 Limited стал самой дорогой моделью среди туристических Harley. Чем он отличается от других - узнаете в материале.Читать далее
-
16.01.2026, 14:44
Китайские грузовики меняют дизель на газ и электричество: что ждет Россию
Китайские производители грузовиков меняют стратегию. Дизельные модели уступают место новым технологиям. Российский рынок ждет неожиданные перемены. Эксперты не спешат с прогнозами.Читать далее