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3 декабря 2019, 21:51

«Автотор» построит для сотрудников 42 000 кв. метров жилья

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Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Калининградский завод «Автотор» запланировал строительство разноэтажного жилого комплекса для своих сотрудников. Наиболее ценным работникам квартиры передадут бесплатно, остальным – на льготных условиях.
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Как рассказал журналистам председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов, разработана собственная жилищная программа. Земельный участок под корпоративный жилой комплекс уже выбран. Он расположен в районе поселка им. Александра Космодемьянского, входящего в черту Калининграда. Сейчас оформляются необходимые для покупки документы. 

Предполагается, что дома будут разной этажности и построены по клубной системе. На территории расположатся свои детские учреждения, кружки и секции, парковки, кафе, магазины и места для проведения досуга. Жилье планируют ввести в строй в течение ближайших трех лет. Средняя площадь квартир составит около 65 кв. метров.

Сотрудникам «Автотора» предложат разные жилищные программы. Они смогут арендовать их с правом последующего выкупа или сразу приобрести по сниженным ценам. Наиболее ценным специалистам жилье обещают предоставить бесплатно, но с условием обязательной работы на предприятии в течение определенного срока или разработки проектов для компании.


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«Автотор» построит для сотрудников 42 000 кв. метров жилья
{{material_125521}}Как рассказал журналистам председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов, разработана собственная жилищная программа. Земельный участок под корпоративный жилой комплекс уже выбран. Он расположен в районе поселка им. Александра Космодемьянского, входящего в черту Калининграда. Сейчас оформляются необходимые для покупки документы. Предполагается, что дома будут разной этажности и построены по клубной системе. На территории расположатся свои детские учреждения, кружки и секции, парковки, кафе, магазины и места для проведения досуга. Жилье планируют ввести в строй в течение ближайших трех лет. Средняя площадь квартир составит около 65 кв. метров.Сотрудникам «Автотора» предложат разные жилищные программы. Они смогут арендовать их с правом последующего выкупа или сразу приобрести по сниженным ценам. Наиболее ценным специалистам жилье обещают предоставить бесплатно, но с условием обязательной работы на предприятии в течение определенного срока или разработки проектов для компании.
2019-12-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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