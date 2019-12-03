3 декабря 2019, 21:51
«Автотор» построит для сотрудников 42 000 кв. метров жилья
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Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Калининградский завод «Автотор» запланировал строительство разноэтажного жилого комплекса для своих сотрудников. Наиболее ценным работникам квартиры передадут бесплатно, остальным – на льготных условиях.
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Предполагается, что дома будут разной этажности и построены по клубной системе. На территории расположатся свои детские учреждения, кружки и секции, парковки, кафе, магазины и места для проведения досуга. Жилье планируют ввести в строй в течение ближайших трех лет. Средняя площадь квартир составит около 65 кв. метров.
Сотрудникам «Автотора» предложат разные жилищные программы. Они смогут арендовать их с правом последующего выкупа или сразу приобрести по сниженным ценам. Наиболее ценным специалистам жилье обещают предоставить бесплатно, но с условием обязательной работы на предприятии в течение определенного срока или разработки проектов для компании.
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