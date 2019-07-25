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25 июля 2019, 11:24

«Автотор» построит еще один завод

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Калининградский «Автотор» планирует построить еще один завод по производству легковых автомобилей. Предприятие проектной мощностью 50 000 автомобилей в год откроется в 2020 году.
Автотор построит еще один завод
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О планах строительства нового автозавода рассказал в интервью «Ведомостям» генеральный директор ООО «Автотор Холдинг» Александр Сорокин. Проектировать предприятие будет немецкая компания Durr. Контракт с ней должен быть подписан сегодня, 25 июля.

Место для строительства нового завода уже выбрано. Цеха расположатся на территории площадью 32 га вблизи от основных корпусов «Автотора». На предприятии оборудуют две универсальные сборочные линии мощностью по 25 000 автомобилей каждая. В дальнейшем на заводе появятся цеха сварки и окраски. На новые линии перенесут производство нескольких моделей, которые сейчас собирают на «Автоторе». Какие именно, пока неизвестно. Cкорее всего, речь идет об автомобилях BMW и «корейцах» Hyundai/Kia.

По словам Александра Сорокина, окончательное решение о том, какие модели будут выпускать на новой площадке, «Автотор» примет  позже. После того, как автопроизводители обозначат свои производственные планы на будущее: начиная с 2021 года и далее. По итогам 2018 года на «Автоторе» собрали свыше 200 тыс. автомобилей или на 41% больше, чем годом ранее. Каждые 60 секунд с конвейеров предприятия сходит новый автомобиль.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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«Автотор» построит еще один завод
{{material_123098}}О планах строительства нового автозавода рассказал в интервью «Ведомостям» генеральный директор ООО «Автотор Холдинг» Александр Сорокин. Проектировать предприятие будет немецкая компания Durr. Контракт с ней должен быть подписан сегодня, 25 июля.Место для строительства нового завода уже выбрано. Цеха расположатся на территории площадью 32 га вблизи от основных корпусов «Автотора». На предприятии оборудуют две универсальные сборочные линии мощностью по 25 000 автомобилей каждая. В дальнейшем на заводе появятся цеха сварки и окраски. На новые линии перенесут производство нескольких моделей, которые сейчас собирают на «Автоторе». Какие именно, пока неизвестно. Cкорее всего, речь идет об автомобилях BMW и «корейцах» Hyundai/Kia.По словам Александра Сорокина, окончательное решение о том, какие модели будут выпускать на новой площадке, «Автотор» примет  позже. После того, как автопроизводители обозначат свои производственные планы на будущее: начиная с 2021 года и далее. По итогам 2018 года на «Автоторе» собрали свыше 200 тыс. автомобилей или на 41% больше, чем годом ранее. Каждые 60 секунд с конвейеров предприятия сходит новый автомобиль.
2019-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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