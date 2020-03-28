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28 марта 2020, 02:42

«Автотор» проведет тотальную дезинфекцию своих площадей

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Фото: Автотор
Всю грядущую неделю, с 30 марта по 5 апреля 2020 года, автосборочный завод «Автотор», как и многие другие предприятия данной отрасли в России, уходит на вынужденные каникулы. Карантин, однако…

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В заявлении руководства автозавода делается акцент на выполнении требований, изложенных в недавнем Указе Президента РФ № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

В то время как большинство сотрудников предприятия будет сосредоточено по домам, специальные бригады займутся дезинфекцией производственных цехов, административных и бытовых помещений, включая столовые и складские помещения – те самые, где размещаются комплектующие для производства автомобилей, прибывающие из стан Европы и Азии.

Обработать придется довольно большие площади: по информации пресс-службы «Автотора», это что-то порядка 200 тыс. кв. метров. Уточняется, что «санитарная обработка будет производиться сертифицированным высокоэффективным составом, уничтожающим все вновь выявленные виды вирусов, включая COVID-19, и все ранее известные штаммы любого гриппа».


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«Автотор» проведет тотальную дезинфекцию своих площадей
{{material_129480}} В заявлении руководства автозавода делается акцент на выполнении требований, изложенных в недавнем Указе Президента РФ № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».В то время как большинство сотрудников предприятия будет сосредоточено по домам, специальные бригады займутся дезинфекцией производственных цехов, административных и бытовых помещений, включая столовые и складские помещения – те самые, где размещаются комплектующие для производства автомобилей, прибывающие из стан Европы и Азии. Обработать придется довольно большие площади: по информации пресс-службы «Автотора», это что-то порядка 200 тыс. кв. метров. Уточняется, что «санитарная обработка будет производиться сертифицированным высокоэффективным составом, уничтожающим все вновь выявленные виды вирусов, включая COVID-19, и все ранее известные штаммы любого гриппа».
2020-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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