«Автотор» проведет тотальную дезинфекцию своих площадей
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В то время как большинство сотрудников предприятия будет сосредоточено по домам, специальные бригады займутся дезинфекцией производственных цехов, административных и бытовых помещений, включая столовые и складские помещения – те самые, где размещаются комплектующие для производства автомобилей, прибывающие из стан Европы и Азии.
Обработать придется довольно большие площади: по информации пресс-службы «Автотора», это что-то порядка 200 тыс. кв. метров. Уточняется, что «санитарная обработка будет производиться сертифицированным высокоэффективным составом, уничтожающим все вновь выявленные виды вирусов, включая COVID-19, и все ранее известные штаммы любого гриппа».
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