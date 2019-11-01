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1 ноября 2019, 00:24

Автотор ввел в эксплуатацию новую линию сварки

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Калининградский завод Автотор ввел в эксплуатацию новую современную сварочную линию. Это уже третья линия сварки кузовов легковых автомобилей на предприятии. Ее мощность – до 30 000 кузовов в год.
Автотор ввел в эксплуатацию новую линию сварки

 

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Новая линия сварки построена в рамках обязательств по специальному инвестиционному контракту (СПИК). Объем инвестиций составил более 20 млн евро. Все оборудование соответствует современным стандартам и отличается дополнительным контролем качества. Здесь используются новейшие принципы охлаждения сварочного оборудования, контролируется температура воды, предназначенной для охлаждения и ее расход.

На новой сварочной линии заняты 110 человек. Все сотрудники уже прошли обучение и приступили к работе. Ежегодно на линии могут варить до 30 000 кузовов легковых автомобилей. Ее уже задействовали в производстве кроссоверов Kia Soul третьего поколения. Общая мощность сварочного комплекса Автотора составляет 100 000 кузовов в год. Сейчас на предприятии работают три линии для сварки кузовов легковых автомобилей (Kia) и одна линия сварки кабин легких грузовичков Hyundai HD.

Кроме того, в рамках договоренностей по СПИК в Калининградской области уже приступили к строительству нового завода со сварочным комплексом мощностью 50 000 автомобильных кузовов в год. Проект реализуется по разработкам немецкого концерна Durr.

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Комментарии
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Добрый день. Подскажите пожалуйста, прошла нолевое ТО у диллеров, а компьютер все равно показывает что нужно пройти ТО. У кого нибудь было такое? С чем может быть связано?
Ирина
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быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
MichaMeL
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
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Автотор ввел в эксплуатацию новую линию сварки
{{material_126345}}Новая линия сварки построена в рамках обязательств по специальному инвестиционному контракту (СПИК). Объем инвестиций составил более 20 млн евро. Все оборудование соответствует современным стандартам и отличается дополнительным контролем качества. Здесь используются новейшие принципы охлаждения сварочного оборудования, контролируется температура воды, предназначенной для охлаждения и ее расход.На новой сварочной линии заняты 110 человек. Все сотрудники уже прошли обучение и приступили к работе. Ежегодно на линии могут варить до 30 000 кузовов легковых автомобилей. Ее уже задействовали в производстве кроссоверов Kia Soul третьего поколения. Общая мощность сварочного комплекса Автотора составляет 100 000 кузовов в год. Сейчас на предприятии работают три линии для сварки кузовов легковых автомобилей (Kia) и одна линия сварки кабин легких грузовичков Hyundai HD.Кроме того, в рамках договоренностей по СПИК в Калининградской области уже приступили к строительству нового завода со сварочным комплексом мощностью 50 000 автомобильных кузовов в год. Проект реализуется по разработкам немецкого концерна Durr.
2019-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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