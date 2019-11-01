1 ноября 2019, 00:24
Автотор ввел в эксплуатацию новую линию сварки
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Калининградский завод Автотор ввел в эксплуатацию новую современную сварочную линию. Это уже третья линия сварки кузовов легковых автомобилей на предприятии. Ее мощность – до 30 000 кузовов в год.
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На новой сварочной линии заняты 110 человек. Все сотрудники уже прошли обучение и приступили к работе. Ежегодно на линии могут варить до 30 000 кузовов легковых автомобилей. Ее уже задействовали в производстве кроссоверов Kia Soul третьего поколения. Общая мощность сварочного комплекса Автотора составляет 100 000 кузовов в год. Сейчас на предприятии работают три линии для сварки кузовов легковых автомобилей (Kia) и одна линия сварки кабин легких грузовичков Hyundai HD.
Кроме того, в рамках договоренностей по СПИК в Калининградской области уже приступили к строительству нового завода со сварочным комплексом мощностью 50 000 автомобильных кузовов в год. Проект реализуется по разработкам немецкого концерна Durr.
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Комментарии пользователей
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