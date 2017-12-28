28 декабря 2017, 08:37

«Автоторовские» Hyundai HD78 прикатили в Минск

Первая партия шасси среднетоннажных коммерческих автомобилей Hyundai HD78, произведенных на калининградском предприятии «Автотор», получена компанией «Эр Си Эм», дилером коммерческих Hyundai в Минске.
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Hyundai HD
Таким образом, первая экспортная поставка автомобилей made in «Автотор», состоялась. Как говорят на заводе, «освоение нового экспортного направления стало возможным благодаря последовательной политике по развитию локализации своей продукции». В частности, с ноября 2017 года запущено производство коммерческих Hyundai с применением новых технологий сварки и окраски.

Принимая во внимание близость локального производства Hyundai в Калининградской области к белорусским покупателям, в 2018 году «Автотор» намерен расширить модельный ряд и объемы поставляемых автомобилей.

Напомним, что Hyundai HD 78 принадлежит к сектору развозных коммерческих автомобилей, поскольку сконструирован специально для перевозок на короткие расстояния в городе и пригороде. Обладает высокой манёвренностью и поэтому готов ежедневно кружить по городу. Полностью адаптирован для России.

Надёжный двигатель, повышенная грузоподъёмность, прочность конструкции и разнообразие типов кабин и комплектаций формируют широкие возможности применения.

Новости Хундай, Хендай ХД

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«Автоторовские» Hyundai HD78 прикатили в Минск
{{model_3462}} Таким образом, первая экспортная поставка автомобилей made in «Автотор», состоялась. Как говорят на заводе, «освоение нового экспортного направления стало возможным благодаря последовательной политике по развитию локализации своей продукции». В частности, с ноября 2017 года запущено производство коммерческих Hyundai с применением новых технологий сварки и окраски.Принимая во внимание близость локального производства Hyundai в Калининградской области к белорусским покупателям, в 2018 году «Автотор» намерен расширить модельный ряд и объемы поставляемых автомобилей.Напомним, что Hyundai HD 78 принадлежит к сектору развозных коммерческих автомобилей, поскольку сконструирован специально для перевозок на короткие расстояния в городе и пригороде. Обладает высокой манёвренностью и поэтому готов ежедневно кружить по городу. Полностью адаптирован для России. Надёжный двигатель, повышенная грузоподъёмность, прочность конструкции и разнообразие типов кабин и комплектаций формируют широкие возможности применения.
2017-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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