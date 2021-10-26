Автотрассы в России получат новые ограждения: где они будут установлены
Причем, как информирует пресс-служба Госкомпании, 17 км из этого количества 17 км вновь монтируемых ограждений пойдет на цели предотвращения выезда на встречную полосу движения, а 38 км ограждений должны будут препятствовать съезду с магистралей (они делают невозможной парковку вне площадок отдыха).
Новые барьеры получат такие известные востребованные водителями трассы, как М-4 «Дон» (участок в Краснодарском крае, Ростовской области) и М-3 «Украина» (в Калужской и Московской областях).
В официальном заявлении ГК «Автодор» говорится, что разделение встречных транспортных потоков на этих оживленных магистралях позволит снизить риск лобовых столкновений: «Краевое ограждение на закруглениях автодороги, в том числе в горной местности на М-4, минимизирует риск съезда автомобилей с дороги. Например, на Молдовановском перевале М-4 на обочине установлено железобетонное ограждение типа «Нью Джерси».
От Горячего Ключа до Джубги железобетонное ограждение на 1391 км, 1407 км, 1409 км и 1425 км служит для разделения потоков. Необходимость появления барьеров здесь обусловлено тем, что ранее на данных участках регистрировалось огромное количество дорожно-транспортных происшествий с выездом на встречную полосу. Теперь одной проблемой станет меньше.
Изменена схема организации движения на Молдовановском перевале (от 1410 до 1416 км), в частности, разделены транспортные потоки. Вместо третьей полосы, которая ранее служила для обгона, теперь красуется «островок» безопасности. Но водителям следует помнить, что выезд на него и обгон на этом участке М-4 «Дон» запрещены.
В Госкомпании утверждают, что накопленный опыт эксплуатации скоростных магистралей показывает эффективность подобных мер: «Разделение потоков не позволяет любителям обгона, которые игнорируют сплошную разметку и дорожные знаки, совершать опасные маневры».
При этом в заявлении ГК «Автодор» говорится, что количество «встречных» аварий на сети находящихся в ее ведении дорог за последние 3 года снизилось на 30%.
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