АвтоВАЗ анонсировал новый автомобильный бренд

Говоря о планах АвтоВАЗа на 2024 год, Максим Соколов упомянул о намерении вывести на автомобильный рынок новый бренд. Подробности пока держат в секрете. Как удалось выяснить изданию «Профиль» , речь идет о сборке лицензионных автомобилей. Предполагается, что под новой маркой будут выпускать машины non-SUV (не кроссоверы) и SUV (кроссоверы) в компактном и среднеразмерном сегментах C и D.

Ранее стало известно о разработанной АвтоВАЗом стратегии развития до 2030 года, которую уже одобрил Совет директоров компании. План предусматривает появление 12 новых моделей в разных сегментах. Среди ближайших новинок – электрический Lada e-Largus, представительская Lada Aura и бюджетная Lada Iskra, а также пока безымянный кроссовер на базе Lada Vesta. Есть в планах и партнерские проекты с китайскими автопроизводителями.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах