29 ноября 2021, 18:10
АвтоВАЗ больше не продает черные Lada Niva Travel
В конфигураторе на официальном сайте Lada произошли заметные изменения в цветовой палитре. Внедорожники Lada Niva Travel больше нельзя заказать в цвете «Черное зеркало».
Дарья Климова Фото: Википедия
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Фото: Lada
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В ответ на запрос журналистов в пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что металлик «Черное зеркало» заменят на другой черный цвет. Однако, когда он появится в палитре Niva Travel, пока неизвестно.
В конце 2020 года была пересмотрена цветовая гамма внедорожника Lada Niva. Из нее безвозвратно исчезли фиолетовый металлик «Дикая слива» (код 918) и камуфляжно-комбинированный «Рыбак» (811).
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
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