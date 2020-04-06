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6 апреля 2020, 00:43

АвтоВАЗ частично возобновляет работу

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Крупнейшие российские автопроизводители постепенно возобновляют работу после вынужденного простоя, связанного с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Вслед за КамАЗом о начале работы объявил АвтоВАЗ.
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С 6 апреля на АвтоВАЗе возобновится работа подразделений, связанных с разработкой новых проектов, а также с учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью, сообщает ТАСС со ссылкой на профсоюз предприятия.

Напомним, в минувший четверг, на следующий день после того, как президент страны Владимир Путин объявил «нерабочим» весь апрель, руководство АвтоВАЗа обратилось к главе Самарской области с просьбой разрешить предприятию возобновить работу. Компания обещала строго соблюдать необходимые санитарные нормы, дезинфицировать производственные корпуса и обеспечить полную безопасность сотрудников. Власти региона пошли навстречу системообразующему предприятию и подкрепили разрешение соответствующим постановлением.

Часть сотрудников указанных выше подразделений продолжит работу на дому, часть вернется на рабочие места. Возобновить производство автомобилей АвтоВАЗ может ближе к середине месяца. По словам председателя первичной профсоюзной организации предприятия Сергея Зайцева, перед этим необходимо разграничить рабочие места на расстояние минимально безопасных 1,5 метров друг от друга или установить занавесы там, где разграничить рабочие места невозможно.

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Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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АвтоВАЗ частично возобновляет работу
{{material_129602}}С 6 апреля на АвтоВАЗе возобновится работа подразделений, связанных с разработкой новых проектов, а также с учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью, сообщает ТАСС со ссылкой на профсоюз предприятия.Напомним, в минувший четверг, на следующий день после того, как президент страны Владимир Путин объявил «нерабочим» весь апрель, руководство АвтоВАЗа обратилось к главе Самарской области с просьбой разрешить предприятию возобновить работу. Компания обещала строго соблюдать необходимые санитарные нормы, дезинфицировать производственные корпуса и обеспечить полную безопасность сотрудников. Власти региона пошли навстречу системообразующему предприятию и подкрепили разрешение соответствующим постановлением.Часть сотрудников указанных выше подразделений продолжит работу на дому, часть вернется на рабочие места. Возобновить производство автомобилей АвтоВАЗ может ближе к середине месяца. По словам председателя первичной профсоюзной организации предприятия Сергея Зайцева, перед этим необходимо разграничить рабочие места на расстояние минимально безопасных 1,5 метров друг от друга или установить занавесы там, где разграничить рабочие места невозможно.
2020-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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