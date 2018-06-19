19 июня 2018, 13:59
АвтоВАЗ через месяц уйдет в отпуск
Компания АвтоВАЗ объявила сроки очередного летнего отпуска. В этом году конвейер остановят на три недели – сотрудники предприятия будут коллективно отдыхать с 23 июля по 12 августа.
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Кроме того, в коллективный отпуск сотрудники отправляются на время новогодних каникул и майских праздников. В этом году АвтоВАЗ уже останавливал конвейер до 8 января и с 29 апреля по 13 мая. Обычно перерыв в работе сборочной линии никак не сказывается на поставках автомобилей. На складах предприятия и дилерских центров заранее формируется достаточный запас машин.
По данным аналитического агентства Автостат, в мае нынешнего года российские дилеры АвтоВАЗа продали 28,7 тысяч автомобилей Lada. Это на 14% больше, чем в мае прошлого года. Самой востребованной моделью в мае стала Lada Granta (8 486 автомобилей), на втором месте – Lada Vesta (7 673 автомобилей).
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