30 марта 2020, 16:58
АвтоВАЗ до 80% краш-тестов проводит в виртуальной реальности
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Фото: Авторевю
АвтоВАЗ в последнее время все активнее использует технологии виртуального моделирования при создании новых автомобилей. Инженеры рассчитывают на компьютерах не только акустику и аэродинамику, но и безопасность конструкции.
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Они просчитывают на компьютерах аэродинамику, акустику и климат-контроль, а также безопасность, жесткость и долговечность кузова новых автомобилей. В виртуальной реальности проводится до 75 – 80% краш-тестов. При этом результаты фактических испытаний всегда подтверждают сделанные расчеты, заверил господин Евтушенко.
Аналогичным образом компьютерное моделирование используется на «КамАЗе». Кроме того, цифровые технологии здесь применяют и на этапе подготовки к запуску производственного процесса: просчитывают технологические этапы и автоматизируют сборку. На 10 000 сотрудников предприятия сейчас приходится 23 роботизированных комплекса. Через 5 лет число роботов должно возрасти до 402, а к 2030 году – до 660 единиц.
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Комментарии пользователей
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всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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