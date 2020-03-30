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30 марта 2020, 16:58

АвтоВАЗ до 80% краш-тестов проводит в виртуальной реальности

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Фото: Авторевю
АвтоВАЗ в последнее время все активнее использует технологии виртуального моделирования при создании новых автомобилей. Инженеры рассчитывают на компьютерах не только акустику и аэродинамику, но и безопасность конструкции.
АвтоВАЗ до 80 краш тестов проводит в виртуальной реальности

Фото взято из открытых источников

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Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко подробно рассказал журналистам РИА «Новости» об использовании цифровых решений различными предприятиями госкорпорации. В частности, специалисты АвтоВАЗа при разработке новых моделей активно применяют компьютерное моделирование.

Они просчитывают на компьютерах аэродинамику, акустику и климат-контроль, а также безопасность, жесткость и долговечность кузова новых автомобилей. В виртуальной реальности проводится до 75 – 80% краш-тестов. При этом результаты фактических испытаний всегда подтверждают сделанные расчеты, заверил господин Евтушенко.

Аналогичным образом компьютерное моделирование используется на «КамАЗе». Кроме того, цифровые технологии здесь применяют и на этапе подготовки к запуску производственного процесса: просчитывают технологические этапы и автоматизируют сборку. На 10 000 сотрудников предприятия сейчас приходится 23 роботизированных комплекса. Через 5 лет число роботов должно возрасти до 402, а к 2030 году – до 660 единиц.


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Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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АвтоВАЗ до 80% краш-тестов проводит в виртуальной реальности
{{material_129302}}Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко подробно рассказал журналистам РИА «Новости» об использовании цифровых решений различными предприятиями госкорпорации. В частности, специалисты АвтоВАЗа при разработке новых моделей активно применяют компьютерное моделирование.Они просчитывают на компьютерах аэродинамику, акустику и климат-контроль, а также безопасность, жесткость и долговечность кузова новых автомобилей. В виртуальной реальности проводится до 75 – 80% краш-тестов. При этом результаты фактических испытаний всегда подтверждают сделанные расчеты, заверил господин Евтушенко.Аналогичным образом компьютерное моделирование используется на «КамАЗе». Кроме того, цифровые технологии здесь применяют и на этапе подготовки к запуску производственного процесса: просчитывают технологические этапы и автоматизируют сборку. На 10 000 сотрудников предприятия сейчас приходится 23 роботизированных комплекса. Через 5 лет число роботов должно возрасти до 402, а к 2030 году – до 660 единиц.
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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