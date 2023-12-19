АвтоВАЗ договорился о сборке Lada в Африке

В ходе церемонии подписания Илья Савинов заявил, что российские компании проявляют большой интерес к инвестициям в эфиопский рынок. Состоявшийся накануне бизнес-форум Россия – Эфиопия предоставил возможность укрепить инвестиционные отношения между двумя странами.

Сулеман Дедефо, который по совместительству является сотрудником МИД Эфиопии, пригласил российские компании изучить растущие инвестиционные возможности в его стране, пообещав заинтересованным предприятиям необходимую поддержку со стороны местного правительства. Среди наиболее подходящих для российских инвестиций сфер он назвал сельское хозяйство, агроперерабатывающую и горнодобывающую отрасли, а также промышленность.

Фото: fanabc.com

В соответствии с подписанным соглашением, Ethio Engineering начнет собирать две модели Lada. Какие именно - пока не уточняется. Сначала машины будут продавать в Эфиопии, а после насыщения местного рынка – отправлять на экспорт в другие страны Африки, сообщает Fana Broadcasting Corporate.

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