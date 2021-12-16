АвтоВАЗ дразнит новым таинственным автомобилем
Можно предположить, что компания готовится выпустить некую специальную версию Lada Xray. Например, это может быть Xray Sport, прототип которого показали еще в 2016 году. Или покупателям могут предложить полноприводный вариант Xray X, название для которого АвтоВАЗ запатентовал в том же 2016 году. Все упирается в экономическую оправданность того или иного проекта. «Заряженный» Xray признали чересчур нишевой моделью, да и внедрение системы полного привода требует значительных расходов. Пока же Xray остается самой непопулярной моделью Lada. В прошлом году продажи хэтчбека катастрофически упали, что даже породило слухи о скором завершении ее производства.
- 735 000 РВАЗ (Lada) XRAY 2017 в Москве
- 1 100 000 РВАЗ (Lada) XRAY 2019 в Москве
- 1 070 000 РВАЗ (Lada) XRAY 2019 в Москве
- 1 260 000 РВАЗ (Lada) XRAY 2020 в Москве
- 1 295 000 РВАЗ (Lada) XRAY Cross 2020 в Москве
- 827 000 РВАЗ (Lada) XRAY 2019 в Москве
- 1 030 000 РВАЗ (Lada) XRAY Cross 2019 в Москве
- 1 040 000 РВАЗ (Lada) XRAY 2019 в Москве
- 780 000 РВАЗ (Lada) XRAY 2018 в Москве
- 880 000 РВАЗ (Lada) XRAY 2018 в Москве
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