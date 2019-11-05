5 ноября 2019, 16:33
АвтоВАЗ готовит для Lada Vesta новый пакет зимних опций
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Фото: АвтоВАЗ
К выпуску новой версии Lada Vesta с 113-сильным мотором и бесступенчатой коробкой передач могут приурочить не только новый оттенок «Дайвинг», но и появление новой комплектации. На смену исполнению Comfort с пакетом Image может прийти Comfort с пакетом теплых опций Winter. Разница в цене составит порядка 25 000 рублей.
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Полный список оснащения пока не публикуется. Известно лишь, что исполнение Comfort+Winter будет на 25 000 рублей дороже конфигурации Comfort+Image. Сейчас седан Lada Vesta Comfort+Image стоит от 702 900 рублей. Кроме того, кожаный руль с подогревом помимо комплектаций Comfort+Winter будет доступен в версиях Luxe, Luxe+Prestige и Exclusive.
Серийное производство Lada Vesta с бесступенчатой коробкой передач Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk (113 л.с., 152 Нм) началось на АвтоВАЗе три недели назад. Если судить по опыту вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross, то доплата по сравнению с автомобилем в аналогичной комплектации, но с «механикой», составит порядка 50 000 рублей. По случаю выхода новой модификации в палитре Lada Vesta появится новый глубокий синий оттенок «Дайвинг».
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