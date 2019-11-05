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5 ноября 2019, 16:33

АвтоВАЗ готовит для Lada Vesta новый пакет зимних опций

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Фото: АвтоВАЗ
К выпуску новой версии Lada Vesta с 113-сильным мотором и бесступенчатой коробкой передач могут приурочить не только новый оттенок «Дайвинг», но и появление новой комплектации. На смену исполнению Comfort с пакетом Image может прийти Comfort с пакетом теплых опций Winter. Разница в цене составит порядка 25 000 рублей.
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Как сообщает «Российская газета», на смену пакету Image вскоре может прийти пакет Winter. В его состав войдут такие полезные зимой опции, как новый подогрев рулевого колеса, обогрев лобового стекла и боковых зеркал, а также трехуровневый подогрев передних сидений. 

Полный список оснащения пока не публикуется. Известно лишь, что исполнение Comfort+Winter будет на 25 000 рублей дороже конфигурации Comfort+Image. Сейчас седан Lada Vesta Comfort+Image стоит от 702 900 рублей. Кроме того, кожаный руль с подогревом помимо комплектаций Comfort+Winter будет доступен в версиях Luxe, Luxe+Prestige и Exclusive.

Серийное производство Lada Vesta с бесступенчатой коробкой передач Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk (113 л.с., 152 Нм) началось на АвтоВАЗе три недели назад. Если судить по опыту вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross, то доплата по сравнению с автомобилем в аналогичной комплектации, но с «механикой», составит порядка 50 000 рублей. По случаю выхода новой модификации в палитре Lada Vesta появится новый глубокий синий оттенок «Дайвинг».


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Комментарии
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Отзывы по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Бренд Lada наращивает обороты
Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
Бывший работник АвтоВАЗа
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АвтоВАЗ готовит для Lada Vesta новый пакет зимних опций
{{material_127781}}Как сообщает «Российская газета», на смену пакету Image вскоре может прийти пакет Winter. В его состав войдут такие полезные зимой опции, как новый подогрев рулевого колеса, обогрев лобового стекла и боковых зеркал, а также трехуровневый подогрев передних сидений. Полный список оснащения пока не публикуется. Известно лишь, что исполнение Comfort+Winter будет на 25 000 рублей дороже конфигурации Comfort+Image. Сейчас седан Lada Vesta Comfort+Image стоит от 702 900 рублей. Кроме того, кожаный руль с подогревом помимо комплектаций Comfort+Winter будет доступен в версиях Luxe, Luxe+Prestige и Exclusive.Серийное производство Lada Vesta с бесступенчатой коробкой передач Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk (113 л.с., 152 Нм) началось на АвтоВАЗе три недели назад. Если судить по опыту вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross, то доплата по сравнению с автомобилем в аналогичной комплектации, но с «механикой», составит порядка 50 000 рублей. По случаю выхода новой модификации в палитре Lada Vesta появится новый глубокий синий оттенок «Дайвинг».
2019-11-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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