Автор: Дарья Климова

11 декабря 2025, 15:55

АвтоВАЗ готовит гибридный кроссовер Lada Azimut и оценивает рынок электрокаров

Новая Lada Azimut получит гибридный двигатель? АвтоВАЗ раскрыл планы на будущее

АвтоВАЗ смотрит в будущее. Компания имеет опыт создания электрокаров, но сейчас рассматриваются гибридные технологии. Новый кроссовер может всех удивить. Что ждет российские автомобили Lada? Узнайте о планах автогиганта.

Руководство отечественного автогиганта поделилось своим видением дальнейшего развития модельного ряда Lada. Глава компании Максим Соколов в недавнем общении с прессой обозначил ключевые направления работы инженеров, среди которых особое место занимают гибридные технологии и электромобили.

Как сообщает «Российская Газета», в Тольятти серьезно рассматривают возможность оснащения будущих моделей гибридными силовыми установками. Первым кандидатом на такую технологию может стать перспективный кроссовер, известный под рабочим названием Lada Azimut. По словам топ-менеджера, соответствующий бизнес-кейс уже прорабатывается. Однако окончательное решение будет принято только после тщательного анализа рыночной ситуации и оценки экономической целесообразности проекта. Запуск в серийное производство гибрида будет зависеть от спроса и рентабельности.

Что касается полностью электрических автомобилей, то здесь позиция АвтоВАЗа выглядит более сдержанной. Максим Соколов отметил, что текущий объем российского рынка электрокаров пока не позволяет говорить об экономической успешности их массового конвейерного производства. Проще говоря, выпускать электромобили Lada в больших количествах сейчас просто невыгодно. Спрос на них слишком мал, чтобы окупить затраты на организацию полноценного производства.

Тем не менее, это не означает, что компания отказывается от данного направления. Напротив, глава АвтоВАЗа подчеркнул, что предприятие уже обладает всеми необходимыми технологиями и компетенциями для проектирования и создания электромобилей. В качестве доказательства в портфолио Lada уже есть несколько действующих прототипов на электротяге. Среди них можно вспомнить электрические версии моделей Largus, седана бизнес-класса Aura и даже внедорожника Niva Travel. Это говорит о том, что завод готов оперативно отреагировать на изменения рынка, если спрос на «зеленые» машины начнет расти.

Возвращаясь к новому кроссоверу Lada Azimut, известно, что он будет построен на уже знакомой платформе от Lada Vesta. При этом новинка обещает быть заметно просторнее своего донора. Инженеры уделили особое внимание внутреннему пространству, в частности, увеличив расстояние между передними сиденьями для большего комфорта водителя и пассажира.

