Тайны патентов, преемственность Renault и вызовы для инженеров - что ждет Niva

АвтоВАЗ готовит новую Niva: французские идеи в российском исполнении

АвтоВАЗ возвращает к жизни концепт, вдохновленный Renault. Инженеры работают над новым внедорожником. Платформа и дизайн претерпели серьезные изменения. Ожидается дебют уже в следующем году.

АвтоВАЗ решил удивить рынок, вытащив из архива проект, который долгое время оставался в тени после ухода французских партнеров. Концепт Т-134, обнаруженный в патентных документах, стал воплощением идей Renault, адаптированных под современные российские реалии. Как сообщает Pravda.Ru, инженеры компании активно трудятся над созданием новой Niva, используя наработки платформы CMF-B, но в совершенно ином кузове.

В патентной базе ФИПС появились изображения, подтверждающие, что проект Niva Vision не забыт. Среди авторов патента значатся российские специалисты, а вот французский дизайнер, ранее представлявший концепт, в списке отсутствует. Это говорит о том, что визуальные решения теперь полностью принадлежат АвтоВАЗу, и дальнейшая разработка ведется без участия зарубежных коллег.

Внешний облик Т-134 практически повторяет прежний французский концепт: узнаваемые Х-образные элементы, выразительная оптика и динамичный силуэт. На решетке радиатора красуется надпись NIVA, подчеркивая преемственность легендарной модели. Автомобиль выглядит современно и спортивно, что выделяет его среди других отечественных внедорожников.

Изначально проект задумывался как часть стратегии Renault по объединению Lada и Dacia. Новая Niva должна была получить платформу CMF-B-LS и современные системы безопасности. Однако после разрыва с французами планы изменились. В 2023 году было принято решение строить автомобиль на базе агрегатов Vesta, что потребовало серьезной переработки конструкции и адаптации дизайна под российские комплектующие.

Фото: ФИПС

Инженерам пришлось решать сложную задачу: совместить французский стиль с отечественной технической базой. Это потребовало изменений в силовой структуре кузова и настройке подвески. Такой подход позволит снизить стоимость владения и упростить обслуживание, что особенно важно в условиях санкций и ограниченного доступа к оригинальным запчастям.

Под капотом новой Niva ожидается модернизированный двигатель 1.8 EVO и китайский вариатор, уже знакомый по другим моделям АвтоВАЗа. Для любителей бездорожья предусмотрена версия с понижающей передачей и полным приводом. В салоне появятся цифровые панели, современные системы помощи водителю и телематика. Особое внимание уделяется кибербезопасности, чтобы защитить электронику от несанкционированного доступа.

Новая Niva становится символом адаптации и самостоятельности российского автопрома. В ней сочетаются лучшие решения западных партнеров и отечественная инженерная мысль. Ожидается, что официальный дебют концепта Т-134 состоится в январе 2025 года, а серийная версия появится вскоре после этого.

Покупателей интересует, сохранит ли модель полный привод и историческое название. Судя по патентным изображениям, обе эти особенности останутся. В основе автомобиля будет глубоко модернизированная платформа Vesta, что обеспечит надежность и доступность обслуживания.