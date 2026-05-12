Тайны патентов, преемственность Renault и вызовы для инженеров - что ждет Niva

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 00:14

АвтоВАЗ готовит новую Niva: французские идеи в российском исполнении

АвтоВАЗ готовит новую Niva: французские идеи в российском исполнении

Тайны патентов, преемственность Renault и вызовы для инженеров - что ждет Niva

АвтоВАЗ готовит новую Niva: французские идеи в российском исполнении

АвтоВАЗ возвращает к жизни концепт, вдохновленный Renault. Инженеры работают над новым внедорожником. Платформа и дизайн претерпели серьезные изменения. Ожидается дебют уже в следующем году.

АвтоВАЗ возвращает к жизни концепт, вдохновленный Renault. Инженеры работают над новым внедорожником. Платформа и дизайн претерпели серьезные изменения. Ожидается дебют уже в следующем году.

АвтоВАЗ решил удивить рынок, вытащив из архива проект, который долгое время оставался в тени после ухода французских партнеров. Концепт Т-134, обнаруженный в патентных документах, стал воплощением идей Renault, адаптированных под современные российские реалии. Как сообщает Pravda.Ru, инженеры компании активно трудятся над созданием новой Niva, используя наработки платформы CMF-B, но в совершенно ином кузове.

В патентной базе ФИПС появились изображения, подтверждающие, что проект Niva Vision не забыт. Среди авторов патента значатся российские специалисты, а вот французский дизайнер, ранее представлявший концепт, в списке отсутствует. Это говорит о том, что визуальные решения теперь полностью принадлежат АвтоВАЗу, и дальнейшая разработка ведется без участия зарубежных коллег.

Внешний облик Т-134 практически повторяет прежний французский концепт: узнаваемые Х-образные элементы, выразительная оптика и динамичный силуэт. На решетке радиатора красуется надпись NIVA, подчеркивая преемственность легендарной модели. Автомобиль выглядит современно и спортивно, что выделяет его среди других отечественных внедорожников.

Изначально проект задумывался как часть стратегии Renault по объединению Lada и Dacia. Новая Niva должна была получить платформу CMF-B-LS и современные системы безопасности. Однако после разрыва с французами планы изменились. В 2023 году было принято решение строить автомобиль на базе агрегатов Vesta, что потребовало серьезной переработки конструкции и адаптации дизайна под российские комплектующие.

Фото: ФИПС

Инженерам пришлось решать сложную задачу: совместить французский стиль с отечественной технической базой. Это потребовало изменений в силовой структуре кузова и настройке подвески. Такой подход позволит снизить стоимость владения и упростить обслуживание, что особенно важно в условиях санкций и ограниченного доступа к оригинальным запчастям.

Под капотом новой Niva ожидается модернизированный двигатель 1.8 EVO и китайский вариатор, уже знакомый по другим моделям АвтоВАЗа. Для любителей бездорожья предусмотрена версия с понижающей передачей и полным приводом. В салоне появятся цифровые панели, современные системы помощи водителю и телематика. Особое внимание уделяется кибербезопасности, чтобы защитить электронику от несанкционированного доступа.

Новая Niva становится символом адаптации и самостоятельности российского автопрома. В ней сочетаются лучшие решения западных партнеров и отечественная инженерная мысль. Ожидается, что официальный дебют концепта Т-134 состоится в январе 2025 года, а серийная версия появится вскоре после этого.

Покупателей интересует, сохранит ли модель полный привод и историческое название. Судя по патентным изображениям, обе эти особенности останутся. В основе автомобиля будет глубоко модернизированная платформа Vesta, что обеспечит надежность и доступность обслуживания.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Тверь Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться