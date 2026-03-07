Не только автомобили: как смена логотипа «Нивы» повлияет на рынок

«Нива» сменит имидж: «АвтоВАЗ» подал заявку на новый товарный знак

АвтоВАЗ официально начал процесс смены фирменного знака Niva, подав заявку на регистрацию нового логотипа. Это решение может повлиять на узнаваемость модели и рынок аксессуаров. Почему производитель решился на такой шаг именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что параллельно зарегистрирован еще один товарный знак.

АвтоВАЗ официально начал процесс смены фирменного знака Niva, подав заявку на регистрацию нового логотипа. Это решение может повлиять на узнаваемость модели и рынок аксессуаров. Почему производитель решился на такой шаг именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что параллельно зарегистрирован еще один товарный знак.

Российских автолюбителей ждет обновление: «АвтоВАЗ» начал смену фирменного логотипа «Нивы». Это событие может стать важным для всех, кто следит за судьбой отечественных внедорожников и интересуется изменениями на рынке. Новый знак, выполненный в современном двухмерном стиле, призван не только освежить имидж классической модели, но и повлияет на ассортимент аксессуаров и игрушек, связанных с брендом.

Как сообщает «Российская газета», 4 марта «АвтоВАЗ» подал в Роспатент заявку на регистрацию нового графического изображения товарного знака «Нива». Производитель выбрал современный шрифт и отказался от объемных элементов, сделав ставку на лаконичный и актуальный дизайн. Такой шаг может быть связан с желанием компании повысить привлекательность моделей и усилить позиции на рынке, где конкуренция среди внедорожников становится все жестче.

Заявка представлена сразу двумя классами МКТУ: 12-й — автомобили, запчасти и аксессуары, и 28-й — игрушки, включая радиоуправляемые модели и конструкторы. Это означает, что новый логотип появится не только на самих автомобилях, но и на сопутствующих товарах, что расширяет возможности для продвижения бренда. После регистрации «АвтоВАЗ» получит исключительные права на использование этого изображения сроком на 10 лет, что позволит компании более гибко управлять интеллектуальной собственностью и защитить бренд от подделок.

Интересно, что накануне был зарегистрирован еще один товарный знак — «Лада Парус». Это может свидетельствовать о масштабной стратегии по обновлению фирменного стиля и расширению продуктовой линейки. Для рынка это сигнал: «АвтоВАЗ» не намерен останавливаться на достигнутом и продолжает искать новые пути развития, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

Смена логотипа — не просто формальность. Для многих поклонников «Нивы» это может стать поводом для обсуждений и даже споров, ведь классический стиль давно стал частью истории российского автопрома. Однако обновление фирменного знака способно дать бренду новый импульс, укрепить его позиции среди конкурентов и привлечь внимание молодых покупателей, которые ценят современный дизайн и свежие решения.