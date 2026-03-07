Не только автомобили: как смена логотипа «Нивы» повлияет на рынок

7 марта 2026, 16:39
«Нива» сменит имидж: «АвтоВАЗ» подал заявку на новый товарный знак
«Нива» сменит имидж: «АвтоВАЗ» подал заявку на новый товарный знак
АвтоВАЗ официально начал процесс смены фирменного знака Niva, подав заявку на регистрацию нового логотипа. Это решение может повлиять на узнаваемость модели и рынок аксессуаров. Почему производитель решился на такой шаг именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что параллельно зарегистрирован еще один товарный знак.
Российских автолюбителей ждет обновление: «АвтоВАЗ» начал смену фирменного логотипа «Нивы». Это событие может стать важным для всех, кто следит за судьбой отечественных внедорожников и интересуется изменениями на рынке. Новый знак, выполненный в современном двухмерном стиле, призван не только освежить имидж классической модели, но и повлияет на ассортимент аксессуаров и игрушек, связанных с брендом.
Как сообщает «Российская газета», 4 марта «АвтоВАЗ» подал в Роспатент заявку на регистрацию нового графического изображения товарного знака «Нива». Производитель выбрал современный шрифт и отказался от объемных элементов, сделав ставку на лаконичный и актуальный дизайн. Такой шаг может быть связан с желанием компании повысить привлекательность моделей и усилить позиции на рынке, где конкуренция среди внедорожников становится все жестче.
Заявка представлена сразу двумя классами МКТУ: 12-й — автомобили, запчасти и аксессуары, и 28-й — игрушки, включая радиоуправляемые модели и конструкторы. Это означает, что новый логотип появится не только на самих автомобилях, но и на сопутствующих товарах, что расширяет возможности для продвижения бренда. После регистрации «АвтоВАЗ» получит исключительные права на использование этого изображения сроком на 10 лет, что позволит компании более гибко управлять интеллектуальной собственностью и защитить бренд от подделок.
Интересно, что накануне был зарегистрирован еще один товарный знак — «Лада Парус». Это может свидетельствовать о масштабной стратегии по обновлению фирменного стиля и расширению продуктовой линейки. Для рынка это сигнал: «АвтоВАЗ» не намерен останавливаться на достигнутом и продолжает искать новые пути развития, несмотря на непростую экономическую ситуацию.
Смена логотипа — не просто формальность. Для многих поклонников «Нивы» это может стать поводом для обсуждений и даже споров, ведь классический стиль давно стал частью истории российского автопрома. Однако обновление фирменного знака способно дать бренду новый импульс, укрепить его позиции среди конкурентов и привлечь внимание молодых покупателей, которые ценят современный дизайн и свежие решения.
