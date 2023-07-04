АвтоВАЗ готовит новый семейный автомобиль на замену Lada Largus
Новинка получит оригинальный дизайн, и с Lada Vesta ее будет роднить только общая платформа. Других подробностей об автомобиле пока нет, и сроки выхода на рынок не называют даже приблизительно. Что касается кроссовера на базе Lada Vesta, то в августе должны утвердить базовый вариант дизайна и приступить к опытно-конструкторским работам.
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05.07.2023, 07:29
Борьба за «Весту» продолжается, а сотрудникам завода «Lada Санкт-Петербург» нашлась работа в Тольятти
Автомобили флагманского семейства Lada Vesta NG сходят с конвейера без передних сидений, задних стекол, наружных ручек дверей и многого другого. Тем временем сотрудников петербургского завода позвали помочь отремонтировать бракованную партию Lada Niva.Читать далее
-
28.06.2023, 13:03
Стоит ли покупать Lada Vesta NG из первых партий: мнение эксперта
В начале июня 2023 года стартовали официальные продажи Lada Vesta NG. Среди автолюбителей бытует мнение, что машины из первых партий могут быть «сырыми» и лучше подождать, пока устранят первые «детские болезни».Читать далее
-
26.06.2023, 08:23
На конвейер АвтоВАЗа возвращается Lada Largus: известны сроки
АвтоВАЗ готовится возобновить серийное производство автомобилей семейства Lada Largus. На минувшей неделе с конвейера завода в Тольятти сошли несколько пробных экземпляров.Читать далее
-
25.06.2023, 21:05
5 самых дешевых дешевых седанов в России летом 2023 года
Седаны традиционно более доступны по цене, чем кроссоверы. Для покупателей с ограниченным бюджетом именно такой тип кузова может стать оптимальным выбором.Читать далее
-
16.06.2023, 15:32
Новая Lada Aura на ПМЭФ завелась только с третьего раза: машина не виновата
АвтоВАЗ привез на Петербургский международный экономический форум новый седан Lada Aura, который представляет собой длиннобазную версию Vesta NG. Высокопоставленные гости осмотрели новинку внутри и снаружи и даже попытались завести мотор. Получилось не у всех.Читать далее
-
14.06.2023, 07:59
Самые популярные подержанные автомобили 2023 года
Эксперты «Авито Авто» проанализировали итоги продаж автомобилей на вторичном рынке за первые пять месяцев 2023 года и назвали самые востребованные марки и модели.Читать далее
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