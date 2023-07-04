АвтоВАЗ готовит новый семейный автомобиль на замену Lada Largus

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Еще осенью 2022 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов официально рассказал о планах построить на базе Lada Vesta новый компактный кроссовер (индекс HGH). Сейчас телеграм-канал «Автопоток» выяснил, что на шасси «Весты» спроектируют еще одну новинку – семейный минивэн (индекс RGH). На предприятии будущую модель называют «вэном», но кузов у машины будет двухобъемным. Она должна заменить Lada Largus, в локализации комплектующих для которого пока особых успехов нет.

Новинка получит оригинальный дизайн, и с Lada Vesta ее будет роднить только общая платформа. Других подробностей об автомобиле пока нет, и сроки выхода на рынок не называют даже приблизительно. Что касается кроссовера на базе Lada Vesta, то в августе должны утвердить базовый вариант дизайна и приступить к опытно-конструкторским работам.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р ) , ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р )

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