20 февраля 2018, 09:48

АвтоВАЗ готовит самую внедорожную версию Lada XRay

АвтоВАЗ приступил к дорожным тестам Lada XRay Cross. В Сети появились первые шпионские фото отечественного кроссовера с увеличенным дорожным просветом и защитными молдингами.
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  АвтоВАЗ готовит самую внедорожную версию Lada XRay ВАЗ (Lada) Xray АвтоВАЗ готовит самую внедорожную версию Lada XRay ВАЗ (Lada) Xray АвтоВАЗ готовит самую внедорожную версию Lada XRay
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фото
  
ВАЗ (Lada) Xray
Выпускается с 2015 г.
Новый от 589 000 до 829 000 Р
Отзывов: 1
Разговоры о возможном появлении вседорожной полноприводной версии Lada XRay идут уже не первый год. Назывались различные даты запуска, моторы, комплектации и даже ориентировочная стоимость – около 500 000 рублей (в 2014 году). Но только сейчас перспектива запуска XRay Cross стала реальной. В Тольятти новый автомобиль попался в объектив фотокамеры во время дорожных испытаний. И хотя корпус модели частично скрыт камуфляжем, перед нами, безусловно, именно версия Cross.

Автомобилю существенно увеличили дорожный просвет – до более, чем 200 мм. На колесных арках и порогах появились пластиковые защитные накладки, а на крыше – рейлинги. Обут кроссовер в покрышки 17-го радиуса. Полный привод – под вопросом. Изначально модель хотели оснастить системой полного привода от Renault Duster. Но пока от этой идеи отказались из-за ее стоимости.

По самым оптимистичным прогнозам, продажи Lada XRay Cross начнутся летом. Реалисты говорят о четвертом квартале 2018 года. Стоимость новинки будет тысяч на 40-45 больше стандартной версии XRay. Сейчас в салонах дилеров модель продается по цене от 614 900 рублей без учета скидок и акций. Автомобиль оснащается 1,6-литровым (106 л.с) или 1,8-литровым (122 л.с.) двигателем. Трансмиссии: 5-ступенчатая МКПП или «робот».

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ (Lada) Xray Prestige 1.8 MT
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин122
Объем двигателя1774
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.3
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7.1
ТопливоАИ-92
Все характеристики
Новинки и концепт кары Лада Икс Рей, Х-Рей, X Ray
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Первый Lada Xray сошел с конвейера «АвтоВАЗа»
Ну не знаю, как по мне, лада как была всю жизнь тазом, так им и останется. Уж сколько попыток было: приоры, калины, гранты, ларгусы - а болезни все равно одни и те же. Только теперь они за свои ведра с гайками еще и цены заламывают как за путевые иномарки. Правда они, похоже. не понимают, что тем самым ...
Елена Чаадаева
«Ладу Икс Рэй» решили сделать «эксклюзивной». Будет ли спрос?
Вот зачем из скромного утилитарного автомобиля пытаться делать бизнес-класс? Лада все равно BMW никогда не станет. Кто ее будет покупать такую? Те, кому требуется комфорт и деньги имеют другие, и предпочтения.
Миша
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АвтоВАЗ готовит самую внедорожную версию Lada XRay
{{model_6188}}Разговоры о возможном появлении вседорожной полноприводной версии Lada XRay идут уже не первый год. Назывались различные даты запуска, моторы, комплектации и даже ориентировочная стоимость – около 500 000 рублей (в 2014 году). Но только сейчас перспектива запуска XRay Cross стала реальной. В Тольятти новый автомобиль попался в объектив фотокамеры во время дорожных испытаний. И хотя корпус модели частично скрыт камуфляжем, перед нами, безусловно, именно версия Cross.Автомобилю существенно увеличили дорожный просвет – до более, чем 200 мм. На колесных арках и порогах появились пластиковые защитные накладки, а на крыше – рейлинги. Обут кроссовер в покрышки 17-го радиуса. Полный привод – под вопросом. Изначально модель хотели оснастить системой полного привода от Renault Duster. Но пока от этой идеи отказались из-за ее стоимости.По самым оптимистичным прогнозам, продажи Lada XRay Cross начнутся летом. Реалисты говорят о четвертом квартале 2018 года. Стоимость новинки будет тысяч на 40-45 больше стандартной версии XRay. Сейчас в салонах дилеров модель продается по цене от 614 900 рублей без учета скидок и акций. Автомобиль оснащается 1,6-литровым (106 л.с) или 1,8-литровым (122 л.с.) двигателем. Трансмиссии: 5-ступенчатая МКПП или «робот».
2018-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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