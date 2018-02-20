20 февраля 2018, 09:48
АвтоВАЗ готовит самую внедорожную версию Lada XRay
АвтоВАЗ приступил к дорожным тестам Lada XRay Cross. В Сети появились первые шпионские фото отечественного кроссовера с увеличенным дорожным просветом и защитными молдингами.
ВАЗ (Lada) Xray
Выпускается с 2015 г.
Новый от 589 000 до 829 000 Р
Отзывов: 1
Автомобилю существенно увеличили дорожный просвет – до более, чем 200 мм. На колесных арках и порогах появились пластиковые защитные накладки, а на крыше – рейлинги. Обут кроссовер в покрышки 17-го радиуса. Полный привод – под вопросом. Изначально модель хотели оснастить системой полного привода от Renault Duster. Но пока от этой идеи отказались из-за ее стоимости.
По самым оптимистичным прогнозам, продажи Lada XRay Cross начнутся летом. Реалисты говорят о четвертом квартале 2018 года. Стоимость новинки будет тысяч на 40-45 больше стандартной версии XRay. Сейчас в салонах дилеров модель продается по цене от 614 900 рублей без учета скидок и акций. Автомобиль оснащается 1,6-литровым (106 л.с) или 1,8-литровым (122 л.с.) двигателем. Трансмиссии: 5-ступенчатая МКПП или «робот».
Комплектации и технические характеристики
|ВАЗ (Lada) Xray Prestige 1.8 MT
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|122
|Объем двигателя
|1774
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.3
|Загородный цикл
|5.8
|Смешанный цикл
|7.1
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
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07.02.2018, 10:59
Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички?
19.01.2018, 09:20
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26.11.2017, 18:26
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Ну не знаю, как по мне, лада как была всю жизнь тазом, так им и останется. Уж сколько попыток было: приоры, калины, гранты, ларгусы - а болезни все равно одни и те же. Только теперь они за свои ведра с гайками еще и цены заламывают как за путевые иномарки. Правда они, похоже. не понимают, что тем самым ...
Вот зачем из скромного утилитарного автомобиля пытаться делать бизнес-класс? Лада все равно BMW никогда не станет. Кто ее будет покупать такую? Те, кому требуется комфорт и деньги имеют другие, и предпочтения.
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