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12 августа 2019, 00:01

АвтоВАЗ готовит специальную версию Lada Xray Club

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АвтоВАЗ нашел еще один способ поддержать снижающиеся продажи хэтчбека Lada Xray. Покупателям предложат лимитированную версию Club, которая отличается нюансами в дизайне.
АвтоВАЗ готовит специальную версию Lada Xray Club

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По информации портала MassCars.ru, на АвтоВАЗе приступили к сборке новой версии хэтчбека Lada Xray. Лимитированную серию Club построят на базе средней комплектации. Внешне она будет отличаться контрастной черной крышей и шильдиком с названием версии «#CLUB» на рамках задних дверей. С большой долей вероятности аналогичная табличка появится и внутри. Кроме того, в салоне изменится конфигурация кнопок на двери водителя.

В техническом плане новинка будет идентична обычным хэтчбекам Xray. Автомобили серии Club выпустят ограниченным тиражом. В дополнение к стандартному оборудованию покупателям могут предложить ряд люксовых опций. По всей видимости, Lada Xray Club адресована настоящим ценителям модели, которые получат шанс приобрести действительно уникальный автомобиль.

Еще в июне нынешнего года АвтоВАЗ официально признал, что продается Lada Xray плохо и объяснил почему. В качестве главной причины назвали особенности маркетинговой стратегии компании. Акцент решили сделать на других моделях, в итоге, продвижению Xray уделяли меньше внимания. Сейчас ситуацию срочно бросились исправлять. Xray первым из всех моделей Lada оснастили бесступенчатой коробкой передач (вариатором). Дилеры заманивают покупателей подарками. На очереди – лимитированная версия Club.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
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АвтоВАЗ готовит специальную версию Lada Xray Club
{{material_126831}}По информации портала MassCars.ru, на АвтоВАЗе приступили к сборке новой версии хэтчбека Lada Xray. Лимитированную серию Club построят на базе средней комплектации. Внешне она будет отличаться контрастной черной крышей и шильдиком с названием версии «#CLUB» на рамках задних дверей. С большой долей вероятности аналогичная табличка появится и внутри. Кроме того, в салоне изменится конфигурация кнопок на двери водителя.В техническом плане новинка будет идентична обычным хэтчбекам Xray. Автомобили серии Club выпустят ограниченным тиражом. В дополнение к стандартному оборудованию покупателям могут предложить ряд люксовых опций. По всей видимости, Lada Xray Club адресована настоящим ценителям модели, которые получат шанс приобрести действительно уникальный автомобиль.Еще в июне нынешнего года АвтоВАЗ официально признал, что продается Lada Xray плохо и объяснил почему. В качестве главной причины назвали особенности маркетинговой стратегии компании. Акцент решили сделать на других моделях, в итоге, продвижению Xray уделяли меньше внимания. Сейчас ситуацию срочно бросились исправлять. Xray первым из всех моделей Lada оснастили бесступенчатой коробкой передач (вариатором). Дилеры заманивают покупателей подарками. На очереди – лимитированная версия Club.
2019-08-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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