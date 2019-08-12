12 августа 2019, 00:01
АвтоВАЗ готовит специальную версию Lada Xray Club
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АвтоВАЗ нашел еще один способ поддержать снижающиеся продажи хэтчбека Lada Xray. Покупателям предложат лимитированную версию Club, которая отличается нюансами в дизайне.
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В техническом плане новинка будет идентична обычным хэтчбекам Xray. Автомобили серии Club выпустят ограниченным тиражом. В дополнение к стандартному оборудованию покупателям могут предложить ряд люксовых опций. По всей видимости, Lada Xray Club адресована настоящим ценителям модели, которые получат шанс приобрести действительно уникальный автомобиль.
Еще в июне нынешнего года АвтоВАЗ официально признал, что продается Lada Xray плохо и объяснил почему. В качестве главной причины назвали особенности маркетинговой стратегии компании. Акцент решили сделать на других моделях, в итоге, продвижению Xray уделяли меньше внимания. Сейчас ситуацию срочно бросились исправлять. Xray первым из всех моделей Lada оснастили бесступенчатой коробкой передач (вариатором). Дилеры заманивают покупателей подарками. На очереди – лимитированная версия Club.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
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