Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

14 января 2026, 15:32

Когда появятся умные ассистенты в российских авто — сенсация или миф?

АвтоВАЗ анонсировал планы по оснащению своих моделей системами ADAS. Подробности о сроках и функциях пока держатся в секрете. Эксперты гадают, какие технологии выберет производитель. Вопросы остаются открытыми, а интерес к теме растет.

В 2026 году АвтоВАЗ официально подтвердил намерение оснастить свои автомобили современными системами помощи водителю, известными как ADAS. На пресс-конференции представители компании заявили, что в ближайшем будущем автомобили Lada получат новые технологии, способные повысить уровень безопасности и комфорта на дорогах. Однако точные сроки появления этих систем в серийных моделях пока не раскрываются.

Комплекс ADAS включает в себя широкий спектр электронных ассистентов, которые могут не только предупреждать водителя о потенциальных опасностях, но и частично брать управление на себя. К примеру, такие системы способны автоматически удерживать автомобиль в полосе, экстренно тормозить при угрозе столкновения или поддерживать заданную скорость и дистанцию до впереди идущего транспорта. Впрочем, пока неясно, какие именно функции выберет АвтоВАЗ для своих машин.

На сегодняшний день из всех моделей Lada только Vesta оснащается системой курсовой устойчивости ESC, которая считается базовым элементом ADAS. Эти автомобили поступили в продажу осенью 2024 года и уже успели получить положительные отзывы за улучшенную управляемость и дополнительную защиту в сложных дорожных ситуациях. Тем не менее, полноценные комплексы автопилота и расширенные ассистенты пока остаются в планах.

По информации Autonews, представители АвтоВАЗа не спешат раскрывать детали будущих нововведений. Неизвестно, будет ли речь идти о внедрении адаптивного круиз-контроля, систем автоматического торможения или даже о более продвинутых решениях, приближающих Lada к уровню частичной автономности. В компании подчеркивают, что приоритетом остается безопасность, а также соответствие новым стандартам российского и международного рынка.

Интересно, что параллельно с развитием электронных ассистентов АвтоВАЗ активно работает над электрификацией модельного ряда. Недавно электрические фургоны Lada e-Largus пополнили автопарк московского перевозчика, что говорит о серьезных амбициях бренда в области инноваций. Впрочем, массовое внедрение систем автопилота требует не только технической готовности, но и изменений в законодательстве, а также адаптации инфраструктуры.

Пока автолюбители гадают, какие именно технологии появятся в новых Lada, эксперты отмечают: внедрение ADAS - это не только шаг вперед для российского автопрома, но и вызов для всей отрасли. Не исключено, что в ближайшие годы мы увидим на дорогах страны автомобили, способные самостоятельно реагировать на опасности и помогать водителю в самых разных ситуациях. Однако, как это часто бывает, дьявол кроется в деталях - и именно их пока не хватает для полной картины.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
