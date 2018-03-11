11 марта 2018, 10:53

АвтоВАЗ готовится к сокращению экспорта в Европу

Глава АвтоВАЗа Николя Мор сообщил, что поставки в Европу могут серьезно сократиться в связи с введением новых экологических стандартов и очередным ужесточением норм по токсичности выхлопа.
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АвтоВАЗ готовится к сокращению экспорта в Европу ВАЗ (Lada)
Сейчас в ЕС приняты новые нормы по содержанию СО2 в выхлопе автомобилей – 120 грамм на километр пути. Современные модели Lada, которые экспортируются в страны Евросоюза, выбрасывают в атмосферу по 138 – 216 г/км. Теоретически, ввоз и эксплуатация таких автомобилей в Европе не запрещены. Но их владельцы должны будут платить дополнительный экологический налог, размер которого, например, в Германии составляет по 2 евро за каждый грамм СО2 сверх нормы. Поскольку стоимость автомобилей Lada является одним из основных их конкурентных преимуществ, инженерам АвтоВАЗа придется в ближайшее время срочно дорабатывать двигатели и приводить их в соответствие с европейскими стандартами.

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По словам Николя Мора, может потребоваться год – два, чтобы стабилизировать ситуацию. К 2020 году продажи могли бы выйти на прежний уровень, но именно тогда в силу вступят новые экологические нормы – по 95 г/км. Современные моторы АвтоВАЗа уже невозможно будет модифицировать до таких показателей без существенных потерь в мощности. Единственный выход руководство компании видит в создании гибридных версий Lada. АвтоВАЗ уже не первый год работает над проектом электрических силовых установок. В 2011 году, например, был представлен первый электрокар Ellada. Но в последнее время о нем ничего не слышно. С другой стороны, АвтоВАЗ входит в состав альянса Renault-Nissan, поэтому может рассчитывать на помощь в создании гибридной модификации Lada со стороны зарубежных партнеров.

За исключением стран СНГ, экспорт не оказывает существенного влияния на финансовое положение компании. Сейчас автомобили Lada поставляются не только в Европу, но и в Латинскую Америку, Азию, Африку, на Ближний Восток. Присутствие дилерских центров АвтоВАЗа по всему миру – это, скорее, вопрос имиджа, нежели реальная статья доходов.
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АвтоВАЗ готовится к сокращению экспорта в Европу
Сейчас в ЕС приняты новые нормы по содержанию СО2 в выхлопе автомобилей – 120 грамм на километр пути. Современные модели Lada, которые экспортируются в страны Евросоюза, выбрасывают в атмосферу по 138 – 216 г/км. Теоретически, ввоз и эксплуатация таких автомобилей в Европе не запрещены. Но их владельцы должны будут платить дополнительный экологический налог, размер которого, например, в Германии составляет по 2 евро за каждый грамм СО2 сверх нормы. Поскольку стоимость автомобилей Lada является одним из основных их конкурентных преимуществ, инженерам АвтоВАЗа придется в ближайшее время срочно дорабатывать двигатели и приводить их в соответствие с европейскими стандартами.{{material_122647}}По словам Николя Мора, может потребоваться год – два, чтобы стабилизировать ситуацию. К 2020 году продажи могли бы выйти на прежний уровень, но именно тогда в силу вступят новые экологические нормы – по 95 г/км. Современные моторы АвтоВАЗа уже невозможно будет модифицировать до таких показателей без существенных потерь в мощности. Единственный выход руководство компании видит в создании гибридных версий Lada. АвтоВАЗ уже не первый год работает над проектом электрических силовых установок. В 2011 году, например, был представлен первый электрокар Ellada. Но в последнее время о нем ничего не слышно. С другой стороны, АвтоВАЗ входит в состав альянса Renault-Nissan, поэтому может рассчитывать на помощь в создании гибридной модификации Lada со стороны зарубежных партнеров.За исключением стран СНГ, экспорт не оказывает существенного влияния на финансовое положение компании. Сейчас автомобили Lada поставляются не только в Европу, но и в Латинскую Америку, Азию, Африку, на Ближний Восток. Присутствие дилерских центров АвтоВАЗа по всему миру – это, скорее, вопрос имиджа, нежели реальная статья доходов.
2018-03-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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