11 марта 2018, 10:53
АвтоВАЗ готовится к сокращению экспорта в Европу
Глава АвтоВАЗа Николя Мор сообщил, что поставки в Европу могут серьезно сократиться в связи с введением новых экологических стандартов и очередным ужесточением норм по токсичности выхлопа.
Сейчас в ЕС приняты новые нормы по содержанию СО2 в выхлопе автомобилей – 120 грамм на километр пути. Современные модели Lada, которые экспортируются в страны Евросоюза, выбрасывают в атмосферу по 138 – 216 г/км. Теоретически, ввоз и эксплуатация таких автомобилей в Европе не запрещены. Но их владельцы должны будут платить дополнительный экологический налог, размер которого, например, в Германии составляет по 2 евро за каждый грамм СО2 сверх нормы. Поскольку стоимость автомобилей Lada является одним из основных их конкурентных преимуществ, инженерам АвтоВАЗа придется в ближайшее время срочно дорабатывать двигатели и приводить их в соответствие с европейскими стандартами.
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За исключением стран СНГ, экспорт не оказывает существенного влияния на финансовое положение компании. Сейчас автомобили Lada поставляются не только в Европу, но и в Латинскую Америку, Азию, Африку, на Ближний Восток. Присутствие дилерских центров АвтоВАЗа по всему миру – это, скорее, вопрос имиджа, нежели реальная статья доходов.
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