28 августа 2019, 13:43
АвтоВАЗ и GM-АвтоВАЗ сокращают объемы производства
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Компания АвтоВАЗ планирует снизить скорость производства на некоторых сборочных линиях в Тольятти. А GM-АвтоВАЗ на неделю, со 2 по 6 сентября, и вовсе остановит конвейер. Главная причина заключается постепенном падении продаж на российском авторынке.
Фото: car-mania.ru
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По данным аналитического агентства «Автостат» с января по июль 2019 года серьезнее всего упали продажи Lada Xray. Дилерам удалось реализовать 16,4 тыс. экземпляров или на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи Renault Sandero снизились на 9% до 17,1 тыс. автомобилей. Внедорожники Lada 4x4 и универсалы Lada Largus потеряли по 1%. За первые семь месяцев нынешнего года было продано 17,6 тыс. и 24,4 тыс. экземпляров соответственно. Положительную динамику продемонстрировал лишь Renault Logan – 19,1 тыс. проданных автомобилей и 3% в «плюсе».
В связи с падением спроса на Chevrolet Niva остановит конвейер и GM-АвтоВАЗ. С января по июль дилеры реализовали 12,2 тыс. экземпляров внедорожника или на 24% меньше, чем годом ранее. Сборку приостановят на неделю, со 2 по 6 сентября. Отгрузки автомобилей будут осуществляться в прежнем режиме. Сокращать сотрудников на предприятии пока не планируют.
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Тест-драйв Chevrolet Tahoe: последний динозавр
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18.03.2015, 07:10
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