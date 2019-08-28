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28 августа 2019, 13:43

АвтоВАЗ и GM-АвтоВАЗ сокращают объемы производства

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Компания АвтоВАЗ планирует снизить скорость производства на некоторых сборочных линиях в Тольятти. А GM-АвтоВАЗ на неделю, со 2 по 6 сентября, и вовсе остановит конвейер. Главная причина заключается постепенном падении продаж на российском авторынке.
АвтоВАЗ и GM АвтоВАЗ сокращают объемы производства

Фото: car-mania.ru

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Журналистам «Ведомостей» стало известно из «осведомленных источников», что АвтоВАЗ сокращает с середины сентября объемы производства. В первую очередь, планируют снизить скорость сборку на линии В0, где сейчас выпускают четыре модели: Lada XRay и Lada Largus, а также Renault Logan и Renault Sandero. Кроме того, сократят выпуск внедорожников Lada 4x4. При этом ни число смен, ни продолжительность рабочей недели, ни численность персонала сокращать не планируют. Производственные мощности снижают, предвидя падение спроса на автомобили.

По данным аналитического агентства «Автостат» с января по июль 2019 года серьезнее всего упали продажи Lada Xray. Дилерам удалось реализовать 16,4 тыс. экземпляров или на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи Renault Sandero снизились на 9% до 17,1 тыс. автомобилей. Внедорожники Lada 4x4 и универсалы Lada Largus потеряли по 1%. За первые семь месяцев нынешнего года было продано 17,6 тыс. и 24,4 тыс. экземпляров соответственно. Положительную динамику продемонстрировал лишь Renault Logan – 19,1 тыс. проданных автомобилей и 3% в «плюсе».

В связи с падением спроса на Chevrolet Niva остановит конвейер и GM-АвтоВАЗ. С января по июль дилеры реализовали 12,2 тыс. экземпляров внедорожника или на 24% меньше, чем годом ранее. Сборку приостановят на неделю, со 2 по 6 сентября. Отгрузки автомобилей будут осуществляться в прежнем режиме. Сокращать сотрудников на предприятии пока не планируют. 

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Форум Renault Sandero
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Михаил Карасик
Форум Renault Logan
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
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АвтоВАЗ и GM-АвтоВАЗ сокращают объемы производства
{{material_125432}}Журналистам «Ведомостей» стало известно из «осведомленных источников», что АвтоВАЗ сокращает с середины сентября объемы производства. В первую очередь, планируют снизить скорость сборку на линии В0, где сейчас выпускают четыре модели: Lada XRay и Lada Largus, а также Renault Logan и Renault Sandero. Кроме того, сократят выпуск внедорожников Lada 4x4. При этом ни число смен, ни продолжительность рабочей недели, ни численность персонала сокращать не планируют. Производственные мощности снижают, предвидя падение спроса на автомобили.По данным аналитического агентства «Автостат» с января по июль 2019 года серьезнее всего упали продажи Lada Xray. Дилерам удалось реализовать 16,4 тыс. экземпляров или на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи Renault Sandero снизились на 9% до 17,1 тыс. автомобилей. Внедорожники Lada 4x4 и универсалы Lada Largus потеряли по 1%. За первые семь месяцев нынешнего года было продано 17,6 тыс. и 24,4 тыс. экземпляров соответственно. Положительную динамику продемонстрировал лишь Renault Logan – 19,1 тыс. проданных автомобилей и 3% в «плюсе».В связи с падением спроса на Chevrolet Niva остановит конвейер и GM-АвтоВАЗ. С января по июль дилеры реализовали 12,2 тыс. экземпляров внедорожника или на 24% меньше, чем годом ранее. Сборку приостановят на неделю, со 2 по 6 сентября. Отгрузки автомобилей будут осуществляться в прежнем режиме. Сокращать сотрудников на предприятии пока не планируют. 
2019-08-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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