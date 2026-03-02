Больше никаких Life и Enjoy: как новый языковой закон меняет облик автомобилей

С 1 марта в России исчезли англоязычные названия автомобилей: АвтоВАЗ и Tenet массово переименовывают комплектации

С 1 марта автопроизводители в России начали менять привычные названия комплектаций на русские аналоги. Это связано с новым законом о языке, который уже повлиял на ассортимент у дилеров. Какие модели затронуты, что изменилось и как это скажется на покупателях - мало кто знает детали.

Российских автомобилистов ждет заметное обновление в привычных комплектациях новых машин: с марта 2026 года на рынке начали исчезать привычные англоязычные названия, уступая место русским. Причина - вступающий в силу закон о защите русского языка, который обязывает производителей использовать только отечественные слова на вывесках, табличках и даже в названиях комплектаций. Это не просто формальность: теперь покупатели увидят на шильдиках и в прайс-листах совсем другие знаки, которые могут запутать даже опытных автолюбителей.

Как отмечает Autonews, одним из первых на новые правила отреагировал АвтоВАЗ. Компания провела масштабную замену названных комплектаций своих моделей. Если раньше на Lada можно было встретить версии Comfort или Standart Plus, то теперь эти комплектации официально называются «Комфорт» и «Стандарт Плюс». Однако на этом изменения не закончились: некоторые модификации получили совершенно новые названия. Например, вместо Life теперь появилась версия «Практик», а Enjoy превратился в «Драйв». Это не просто перевод, а фактически ребрендинг, который затронул и маркетинговые материалы, и документацию.

Похожий подход выбрала компания Тенет. В марте 2026 года у моделей, созданных на базе китайской Chery, комплектации Active, Line и Prime были переименованы в «Актив», «Лайн» и «Прайм». Таким образом, даже у «двойников» иностранных машин теперь используются исключительно русские слова. Производители подчеркивают, что это не влияет на техническое оснащение или стоимость, но для покупателей, привыкших к старым названиям, перемены могут стать непредвиденными.

Закон на русском языке, вступивший в силу 1 марта, требует, чтобы все информационные материалы, вывески и указатели на территории России были оформлены на государственном уровне. Это коснулось не только автосалонов, но и всей сферы обслуживания. Теперь даже внутри дилерских центров на стендах и табличках можно встретить только русские слова. Для автопроизводителей это был вызов: им приходится срочно менять каталоги, обновлять сайты и даже перепечатывать документацию для новых партийных машин.

Массовая русификация комплектаций для многих автопроизводителей стала не просто формальным изменением, а поводом пересмотреть маркетинговую стратегию и обновить фирменный стиль. Мнения экспертов в этом вопросе разделились: одни считают, что такой шаг поможет сблизить бренды с покупателями, другие опасаются, что новые названия будут восприниматься менее эмоционально, чем привычные иностранные. Как бы то ни было, на рынке теперь появляется всё больше «Комфортов», «Практиков» и «Драйвов», в то время как знакомые Life, Enjoy и Active уходят в прошлое.