Больше никаких Life и Enjoy: как новый языковой закон меняет облик автомобилей

2 марта 2026, 12:47
С 1 марта в России исчезли англоязычные названия автомобилей: АвтоВАЗ и Tenet массово переименовывают комплектации
С 1 марта автопроизводители в России начали менять привычные названия комплектаций на русские аналоги. Это связано с новым законом о языке, который уже повлиял на ассортимент у дилеров. Какие модели затронуты, что изменилось и как это скажется на покупателях - мало кто знает детали.
Российских автомобилистов ждет заметное обновление в привычных комплектациях новых машин: с марта 2026 года на рынке начали исчезать привычные англоязычные названия, уступая место русским. Причина - вступающий в силу закон о защите русского языка, который обязывает производителей использовать только отечественные слова на вывесках, табличках и даже в названиях комплектаций. Это не просто формальность: теперь покупатели увидят на шильдиках и в прайс-листах совсем другие знаки, которые могут запутать даже опытных автолюбителей.
Как отмечает Autonews, одним из первых на новые правила отреагировал АвтоВАЗ. Компания провела масштабную замену названных комплектаций своих моделей. Если раньше на Lada можно было встретить версии Comfort или Standart Plus, то теперь эти комплектации официально называются «Комфорт» и «Стандарт Плюс». Однако на этом изменения не закончились: некоторые модификации получили совершенно новые названия. Например, вместо Life теперь появилась версия «Практик», а Enjoy превратился в «Драйв». Это не просто перевод, а фактически ребрендинг, который затронул и маркетинговые материалы, и документацию.
Похожий подход выбрала компания Тенет. В марте 2026 года у моделей, созданных на базе китайской Chery, комплектации Active, Line и Prime были переименованы в «Актив», «Лайн» и «Прайм». Таким образом, даже у «двойников» иностранных машин теперь используются исключительно русские слова. Производители подчеркивают, что это не влияет на техническое оснащение или стоимость, но для покупателей, привыкших к старым названиям, перемены могут стать непредвиденными.
Закон на русском языке, вступивший в силу 1 марта, требует, чтобы все информационные материалы, вывески и указатели на территории России были оформлены на государственном уровне. Это коснулось не только автосалонов, но и всей сферы обслуживания. Теперь даже внутри дилерских центров на стендах и табличках можно встретить только русские слова. Для автопроизводителей это был вызов: им приходится срочно менять каталоги, обновлять сайты и даже перепечатывать документацию для новых партийных машин.
Интересно, что подобные перемены уже начали влиять на рынок. Некоторые дилеры отмечают, что покупатели стали чаще задавать вопросы о новых названиях и размышлять в комплектациях. Теперь привычные символы могут скрываться под другими именами.
Массовая русификация комплектаций для многих автопроизводителей стала не просто формальным изменением, а поводом пересмотреть маркетинговую стратегию и обновить фирменный стиль. Мнения экспертов в этом вопросе разделились: одни считают, что такой шаг поможет сблизить бренды с покупателями, другие опасаются, что новые названия будут восприниматься менее эмоционально, чем привычные иностранные. Как бы то ни было, на рынке теперь появляется всё больше «Комфортов», «Практиков» и «Драйвов», в то время как знакомые Life, Enjoy и Active уходят в прошлое.
Похожие материалы Тенет
-
02.03.2026, 10:31
Задняя независимая подвеска на Lada Vesta: опыт эксплуатации после 15 000 км
Владелец Lada Vesta испытывал заднюю многорычажную подвеску на протяжении 15 000 км и поделился результатами. Как повлияла модернизация на поведение автомобиля, надежность и удобство обслуживания - подробности в материале. Актуально для тех, кто задумывается о доработках.Читать далее
-
02.03.2026, 09:34
Новые правила перевозки детей в 2026 году: штрафы, кресла и требования
В 2026 году вступили в силу новые требования к перевозке детей в автомобилях. Ужесточились правила, выросли штрафы, а список разрешенных кресел стал короче. Разбираемся, как не попасть на крупный штраф и обеспечить безопасность ребенка.Читать далее
-
02.03.2026, 07:20
В России почти 70% легковых авто старше 10 лет: свежие данные по автопарку
Эксперты раскрыли структуру российского автопарка: почти семь из десяти легковых машин в стране перешагнули десятилетний рубеж. Почему это тревожит специалистов и как меняется ситуация на рынке - в нашем материале. Мало кто задумывается, к чему ведет старение автомобилей. Какие риски и тенденции выявлены - рассказываем подробно.Читать далее
-
01.03.2026, 21:49
Неочевидные проблемы моторов Hyundai и Kia: что скрывают популярные двигатели
Двигатели Gamma от Hyundai и Kia давно считаются одними из самых массовых на рынке, но у них есть ряд уязвимостей, которые могут привести к серьезным поломкам. Разбираемся, какие конструктивные решения вызывают вопросы и как продлить срок службы этих моторов.Читать далее
-
01.03.2026, 21:40
Lada Vesta Sport нового поколения: старт производства, детали и планы АвтоВАЗа
АвтоВАЗ удивил запуском новой Lada Vesta Sport - самой мощной версии в истории модели. Более 200 уникальных деталей, спортивная сборка и свежий дизайн. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
01.03.2026, 20:57
Проблемы и плюсы Lada Vesta с пробегом: что важно знать перед покупкой
Lada Vesta давно стала одной из самых популярных моделей на вторичном рынке, но не все знают о ее скрытых особенностях. Мы разобрали реальные отзывы владельцев, чтобы понять, какие проблемы встречаются чаще всего и на что стоит обратить внимание при покупке подержанной «Весты».Читать далее
-
01.03.2026, 18:59
Какие автомобили с 1 марта могут работать в такси: новые правила локализации в России
С 1 марта в России изменились правила допуска автомобилей к работе в такси. Теперь для включения в реестр потребуется соответствие новым критериям локализации. Это решение затрагивает как автопарки, так и частных перевозчиков, и может повлиять на рынок услуг такси в ближайшие годы.Читать далее
-
01.03.2026, 18:36
Почему автомобили 1990-2000-х снова в моде: простота конструкции и реальная надежность
В условиях роста цен и усложнения новых моделей, автомобили 1990-2000-х годов становятся все более востребованными. Простота устройства, доступность запчастей и возможность самостоятельного ремонта делают их привлекательными для широкой аудитории. Разбираемся, почему этот тренд набирает обороты именно сейчас.Читать далее
-
01.03.2026, 14:53
Эволюция рынка: почему Lada XRay уступила место универсалам и седанам
АвтоВАЗ завершил проект Lada XRay, объяснив это не только сложностями с поставками деталей, но и изменившимися предпочтениями покупателей. Производитель делает ставку на седаны, универсалы и новые кроссоверы, что отражает сдвиг в стратегии компании.Читать далее
-
01.03.2026, 08:52
Верховный суд разъяснил порядок возврата прав при ошибках в СМС-извещениях: что это значит для водителей
Верховный суд отменил лишение прав после ошибки с СМС-уведомлением. Почему это решение не приведет к массовым пересмотрам дел, и как теперь суды будут проверять извещения - объясняют автоюристы.Читать далее
