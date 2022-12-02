«АвтоВАЗ» идет на рекорд: продажи Lada в ноябре – самые сильные в этом году
Фото: Lada
Самыми желанными в среде потребителей моделями стали семейств Granta и Niva. «Гранта» разошлась в ноябре тиражом 13 015 ед. (+80% к АППГ), а выбор в пользу Niva Legend сделали 3 222 покупателя (+132,6% к ноябрю 2021 года).
Комментарий Максима Соколова, президента АО «АвтоВАЗ»: «Рост продаж в последние три месяца свидетельствует об эффективности госпрограмм льготного автокредитования, введенных Минпромторгом, и принятых компанией мер по возвращению в модельный ряд бестселлеров Lada и самого востребованного оснащения. В короткие сроки мы перезапустили производство Granta, Niva Legend и Niva Travel, а также восстановили практически все привычные опции комфорта и безопасности - кондиционер, обогревы сидений и ветрового стекла, подушки безопасности, мультимедиа и др.».
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Журналисты издания «Ведомости» сравнили, сколько стоят автомобили Lada в России и в Казахстане. Причем речь шла даже не о конечных ценах у дилеров, а о официальных рекомендованных производителем розничных ценах.Читать далее
-
25.11.2022, 13:02
У Lada Granta появилась 8-местная версия
Семейство Lada Granta пополнилось новой вместительной модификацией. Удлиненный кузов с высокой крышей позволил установить в салоне три ряда сидений по формуле 2+3+3. Предварительно, стоить такой автомобиль будет 1,75 млн рублей.Читать далее
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14.11.2022, 08:30
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В период с января по начало ноября 2022 года самые продаваемые на сегодняшний день автомобили в России добавили в цене, в среднем, 17%. Аналитический отдел агрегатора 110km.ru проследил тенденцию, сложившуюся на отечественном авторынке.Читать далее
-
02.11.2022, 14:31
В Тольятти локализованы комплектующие для «Гранты» и «Нивы»
Работа по обеспечению локализации автокомпонентов для автомобилей Lada Granta Classic’22 и Lada Niva Classic’22 проведена усилиями тольяттинских АО «Мотор-Супер» и АО «ВИС». Читать далее
-
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На базе Lada Granta построили сразу несколько коммерческих моделей
Компания «Промтех» из Нижнего Новгорода представила целое семейство коммерческих автомобилей Kub, построенных на базе Lada Granta. Клиентам предложат промтоварный фургон и рефрижератор, несколько пассажирских и специальных версий.Читать далее
-
02.12.2022, 08:37
Уникальную коллекцию Datsun Z выставили на продажу
В Калифорнии распродают уникальную коллекцию классических спорткаров Datsun Z, на составление которой ушло более 20 лет, начиная с 240Z, построенного в первые месяцы 1970 года, и заканчивая 280Z 2+2 1976 года с пробегом всего 4 тысячи километров.Читать далее
-
02.12.2022, 08:04
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