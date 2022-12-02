«АвтоВАЗ» идет на рекорд: продажи Lada в ноябре – самые сильные в этом году

Самыми желанными в среде потребителей моделями стали семейств Granta и Niva. «Гранта» разошлась в ноябре тиражом 13 015 ед. (+80% к АППГ), а выбор в пользу Niva Legend сделали 3 222 покупателя (+132,6% к ноябрю 2021 года).

ВАЗ (Lada) Granta От 1.6 л, 106 л.с Новый от 487 640 до 1 535 500 Р

По информации пресс-службы автогиганта, «позитивными итогами в ноябре 2022 года отметилась и Niva Travel: продано 3676 автомобилей, что значительно превышает показатели продаж модели в предыдущие месяцы 2022 года и на 64,6% больше относительно ноября 2021-го».

Комментарий Максима Соколова, президента АО «АвтоВАЗ»: «Рост продаж в последние три месяца свидетельствует об эффективности госпрограмм льготного автокредитования, введенных Минпромторгом, и принятых компанией мер по возвращению в модельный ряд бестселлеров Lada и самого востребованного оснащения. В короткие сроки мы перезапустили производство Granta, Niva Legend и Niva Travel, а также восстановили практически все привычные опции комфорта и безопасности - кондиционер, обогревы сидений и ветрового стекла, подушки безопасности, мультимедиа и др.».

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