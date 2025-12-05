Новые моторы и «автоматы» для Lada: АвтоВАЗ нашел неожиданных партнеров в Индии

АвтоВАЗ ищет партнеров в Индии для создания турбомоторов и автоматов

Российский автопром ищет новые пути. АвтоВАЗ смотрит в сторону Индии. Планируется серьезное технологическое сотрудничество. Речь идет о новых двигателях. Также в планах автоматические трансмиссии. Что это значит для будущих моделей Lada?

Волжский автозавод активно прорабатывает возможность технологического партнерства с компаниями из Индии. Отечественный автогигант намерен объединить усилия с индийскими инжиниринговыми центрами для решения целого ряда стратегических задач. Эта информация, как сообщает «Российская Газета», была озвучена вице-президентом компании Сергеем Громаком.

Ключевой интерес для АвтоВАЗа представляет совместная работа над абсолютно новой автомобильной платформой. Кроме того, в списке приоритетов значатся современные силовые агрегаты. Речь идет о долгожданном для многих автолюбителей появлении в линейке Lada турбированных двигателей, а также о разработке и внедрении автоматических коробок передач. Подобные компоненты позволят автомобилям из Тольятти успешнее конкурировать на насыщенном рынке и соответствовать запросам покупателей.

Помимо этого, представители российского автопроизводителя видят большой потенциал в совместном развитии гибридных силовых установок. Это направление сегодня является одним из главных мировых трендов, и своевременное включение в эту гонку технологий может обеспечить Lada прочные позиции в будущем.

Однако сотрудничество не ограничится только компонентами для самих автомобилей. По словам Сергея Громака, компания также заинтересована в закупке и последующей локализации производства промышленного оборудования из Индии. В частности, обсуждаются поставки промышленных роботов, современных 3D-принтеров для прототипирования и производства, а также сложной штамповой оснастки и пресс-форм. Модернизация производственных линий с помощью такого оборудования - это прямой путь к повышению качества сборки и снижению издержек.

Выбор Индии в качестве потенциального партнера не случаен. Автомобильная промышленность этой страны в последние десятилетия совершила гигантский скачок, накопив серьезные компетенции как в разработке, так и в производстве автокомпонентов. Для АвтоВАЗа такое сотрудничество открывает доступ к современным технологиям и диверсифицирует цепочки поставок, снижая зависимость от традиционных партнеров. Этот шаг выглядит как стратегически важное решение, направленное на обеспечение технологического суверенитета и дальнейшего развития флагмана российского автопрома.