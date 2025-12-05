Новые моторы и «автоматы» для Lada: АвтоВАЗ нашел неожиданных партнеров в Индии

5 декабря 2025, 17:27
АвтоВАЗ ищет партнеров в Индии для создания турбомоторов и автоматов
АвтоВАЗ ищет партнеров в Индии для создания турбомоторов и автоматов
Российский автопром ищет новые пути. АвтоВАЗ смотрит в сторону Индии. Планируется серьезное технологическое сотрудничество. Речь идет о новых двигателях. Также в планах автоматические трансмиссии. Что это значит для будущих моделей Lada?
Волжский автозавод активно прорабатывает возможность технологического партнерства с компаниями из Индии. Отечественный автогигант намерен объединить усилия с индийскими инжиниринговыми центрами для решения целого ряда стратегических задач. Эта информация, как сообщает «Российская Газета», была озвучена вице-президентом компании Сергеем Громаком.
Ключевой интерес для АвтоВАЗа представляет совместная работа над абсолютно новой автомобильной платформой. Кроме того, в списке приоритетов значатся современные силовые агрегаты. Речь идет о долгожданном для многих автолюбителей появлении в линейке Lada турбированных двигателей, а также о разработке и внедрении автоматических коробок передач. Подобные компоненты позволят автомобилям из Тольятти успешнее конкурировать на насыщенном рынке и соответствовать запросам покупателей.
Помимо этого, представители российского автопроизводителя видят большой потенциал в совместном развитии гибридных силовых установок. Это направление сегодня является одним из главных мировых трендов, и своевременное включение в эту гонку технологий может обеспечить Lada прочные позиции в будущем.
Однако сотрудничество не ограничится только компонентами для самих автомобилей. По словам Сергея Громака, компания также заинтересована в закупке и последующей локализации производства промышленного оборудования из Индии. В частности, обсуждаются поставки промышленных роботов, современных 3D-принтеров для прототипирования и производства, а также сложной штамповой оснастки и пресс-форм. Модернизация производственных линий с помощью такого оборудования - это прямой путь к повышению качества сборки и снижению издержек.
Выбор Индии в качестве потенциального партнера не случаен. Автомобильная промышленность этой страны в последние десятилетия совершила гигантский скачок, накопив серьезные компетенции как в разработке, так и в производстве автокомпонентов. Для АвтоВАЗа такое сотрудничество открывает доступ к современным технологиям и диверсифицирует цепочки поставок, снижая зависимость от традиционных партнеров. Этот шаг выглядит как стратегически важное решение, направленное на обеспечение технологического суверенитета и дальнейшего развития флагмана российского автопрома.
Похожие материалы Лада, Тата, Махиндра
-
06.12.2025, 16:13
Суперкар Nissan GT-R R35 с 2000 л.с. не смог реализовать свой потенциал на дрэге
Уникальный Nissan GT-R R35 2015 года с 2000 л.с. на колесах поразил внешним видом и техническими характеристиками. Однако на практике автомобиль столкнулся с трудностями при реализации мощности. Его показатели на дрэг-рейсинге оказались не столь впечатляющими. В чем причина такого результата – разбираемся в материале.Читать далее
-
06.12.2025, 07:59
Почему в СССР легковые автомобили с дизельными двигателями так и не появились
В СССР легковые авто с дизельными моторами так и не стали массовыми. Почему инженеры и чиновники не спешили внедрять дизельные технологии? Какие экономические и климатические факторы повлияли на выбор бензина? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
05.12.2025, 18:06
Легкий мини-караван ONLYWE: компактный дом на колесах для путешествий и кемпинга
Узнайте о необычном мини-караване ONLYWE, который сочетает легкость, прочность и индивидуальный подход. Почему этот дом на колесах выбирают путешественники по всему миру? Какие возможности кастомизации доступны? Оцените плюсы и минусы новинки.Читать далее
-
05.12.2025, 17:01
Продажи Mercedes-Benz в России взлетели вдвое: названы главные хиты ноября
Продажи немецких авто снова растут. Mercedes-Benz показал невероятный результат. Спрос на премиум-сегмент удивляет. Какие модели выбирают чаще всего? Россияне предпочитают большие внедорожники.Читать далее
-
05.12.2025, 16:38
Перекупщики в России и Китае накручивают цены на новый Zeekr 9X
В Китае возник небывалый ажиотаж. Новый кроссовер Zeekr 9X стал дефицитом. Перекупщики активно этим пользуются. Цены на автомобиль стремительно растут. В России наценка достигает миллионов рублей. Что происходит с популярной моделью?Читать далее
-
05.12.2025, 16:29
Пять моделей покинули российский авторынок в уходящем 2025 году
Российский авторынок снова меняется. Некоторые популярные модели уходят. Их место занимают новые игроки. Узнайте, какие машины исчезли. Причины ухода оказались разными. Что ждет покупателей в будущем?Читать далее
-
05.12.2025, 15:18
УАЗ представил школьный автобус на базе Профи: новое ОТТС уже получено
УАЗ снова удивил автолюбителей свежей разработкой. Новый школьный автобус получил официальное одобрение. Но есть нюанс, который не всем понравится. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 15:11
Honda Prelude Hybrid 2026 получил виртуальный рестайлинг в стиле JDM и стал ближе к корням
Honda Prelude Hybrid 2026 года получил виртуальный рестайлинг. Дизайнер вдохновился японскими традициями. Модель сочетает классику и современные решения. Внешность стала ярче, но без излишеств. Подробности о необычном проекте – в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 14:57
Почему двери у КамАЗ К5 такие длинные: развенчиваем мифы о кабине
Многие спорят о длине дверей у КамАЗ К5. Водители обсуждают, удобно ли оставлять обувь. Но есть нюансы, о которых мало кто знает. Подробности о конструкции дверей разных моделей – в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 14:32
Путин сменил японский внедорожник на российский лимузин Aurus в Индии
Президент России прибыл с визитом в Индию. Его встретили на внедорожнике Toyota. Но для важной церемонии он выбрал другой автомобиль. Это был российский лимузин Aurus Senat. Узнайте подробности этого необычного выбора.Читать далее
Похожие материалы Лада, Тата, Махиндра
-
06.12.2025, 16:13
Суперкар Nissan GT-R R35 с 2000 л.с. не смог реализовать свой потенциал на дрэге
Уникальный Nissan GT-R R35 2015 года с 2000 л.с. на колесах поразил внешним видом и техническими характеристиками. Однако на практике автомобиль столкнулся с трудностями при реализации мощности. Его показатели на дрэг-рейсинге оказались не столь впечатляющими. В чем причина такого результата – разбираемся в материале.Читать далее
-
06.12.2025, 07:59
Почему в СССР легковые автомобили с дизельными двигателями так и не появились
В СССР легковые авто с дизельными моторами так и не стали массовыми. Почему инженеры и чиновники не спешили внедрять дизельные технологии? Какие экономические и климатические факторы повлияли на выбор бензина? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
05.12.2025, 18:06
Легкий мини-караван ONLYWE: компактный дом на колесах для путешествий и кемпинга
Узнайте о необычном мини-караване ONLYWE, который сочетает легкость, прочность и индивидуальный подход. Почему этот дом на колесах выбирают путешественники по всему миру? Какие возможности кастомизации доступны? Оцените плюсы и минусы новинки.Читать далее
-
05.12.2025, 17:01
Продажи Mercedes-Benz в России взлетели вдвое: названы главные хиты ноября
Продажи немецких авто снова растут. Mercedes-Benz показал невероятный результат. Спрос на премиум-сегмент удивляет. Какие модели выбирают чаще всего? Россияне предпочитают большие внедорожники.Читать далее
-
05.12.2025, 16:38
Перекупщики в России и Китае накручивают цены на новый Zeekr 9X
В Китае возник небывалый ажиотаж. Новый кроссовер Zeekr 9X стал дефицитом. Перекупщики активно этим пользуются. Цены на автомобиль стремительно растут. В России наценка достигает миллионов рублей. Что происходит с популярной моделью?Читать далее
-
05.12.2025, 16:29
Пять моделей покинули российский авторынок в уходящем 2025 году
Российский авторынок снова меняется. Некоторые популярные модели уходят. Их место занимают новые игроки. Узнайте, какие машины исчезли. Причины ухода оказались разными. Что ждет покупателей в будущем?Читать далее
-
05.12.2025, 15:18
УАЗ представил школьный автобус на базе Профи: новое ОТТС уже получено
УАЗ снова удивил автолюбителей свежей разработкой. Новый школьный автобус получил официальное одобрение. Но есть нюанс, который не всем понравится. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 15:11
Honda Prelude Hybrid 2026 получил виртуальный рестайлинг в стиле JDM и стал ближе к корням
Honda Prelude Hybrid 2026 года получил виртуальный рестайлинг. Дизайнер вдохновился японскими традициями. Модель сочетает классику и современные решения. Внешность стала ярче, но без излишеств. Подробности о необычном проекте – в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 14:57
Почему двери у КамАЗ К5 такие длинные: развенчиваем мифы о кабине
Многие спорят о длине дверей у КамАЗ К5. Водители обсуждают, удобно ли оставлять обувь. Но есть нюансы, о которых мало кто знает. Подробности о конструкции дверей разных моделей – в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 14:32
Путин сменил японский внедорожник на российский лимузин Aurus в Индии
Президент России прибыл с визитом в Индию. Его встретили на внедорожнике Toyota. Но для важной церемонии он выбрал другой автомобиль. Это был российский лимузин Aurus Senat. Узнайте подробности этого необычного выбора.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве