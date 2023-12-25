АвтоВАЗ испытывает электрическую Lada Niva: подробности проекта

Ранее мы писали NIVA и точка: с конвейера сходят внедорожники без шильдиков С конвейера Волжского автозавода начали сходить внедорожники Lada, на которых красуются лаконичные четыре ... Читать далее

В приоритете у отечественного производителя по-прежнему остаются автомобили с классическими двигателями внутреннего сгорания. Но прототип Lada e-Niva уже существует и в настоящее время проходит испытания. Электрическую силовую установку инженеры АвтоВАЗа максимального унифицировали с Lada e-Largus. Превращение легендарной «Нивы» в электрокар осуществили «малой кровью», сохранив механическую систему полного привода.

Под капотом установили единственный электромотор и управляющую электронику, а на месте топливного бака – тяговую батарею. Поставлять необходимые компоненты АвтоВАЗу будет отечественная компания «Итэлма», выяснили журналисты издания «Мотор». Судьба серийной версии Lada e-Niva будет зависеть от спроса и господдержки. Пока же в ближайших планах предприятия выпустить более мощную версию внедорожника с приставкой Sport, оснащенную 1,8-литровым бензиновым «атмосферником».

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