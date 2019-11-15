15 ноября 2019, 08:08
АвтоВАЗ изменил методику проверки качества
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АвтоВАЗ полностью пересмотрел процедуру итоговой проверки качества своих автомобилей. Если раньше машины испытывали на специальном заводском треке, то сейчас их тестируют на стендах в стенах предприятия.
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Кроме того, новая методика позволит снизить расходы. Например, теперь не надо тратиться на бензин или на уборку цехов после автомобилей, вернувшихся с испытаний на треке с песком на колесах. Ведь визуальная и инструментальная проверка качества будет проводиться преимущественно в крытых заводских помещениях.
Крупнейшие мировые автопроизводители, а теперь и АвтоВАЗ, обходятся без огромных испытательных треков с полосами неровностей. Моторы еще до установки в автомобиль проходят холодную и горячую обкатку. Затем машины обкатывают на роликовых стендах, в разных режимах и на разных скоростях. Будем надеяться, что новая система проверки поможет повысить качество продукции и снизит число рекламаций.
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Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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