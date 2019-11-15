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15 ноября 2019, 08:08

АвтоВАЗ изменил методику проверки качества

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АвтоВАЗ полностью пересмотрел процедуру итоговой проверки качества своих автомобилей. Если раньше машины испытывали на специальном заводском треке, то сейчас их тестируют на стендах в стенах предприятия.
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Новый подход к проверке качества поможет более тщательно осмотреть и протестировать каждый сходящий с конвейера автомобиль. Как образно выразился Стас Березий, специалист пресс-центра АвтоВАЗа и ведущий программы «В самом деле», «чек-мены» будут буквально «вылизывать» машины перед отправкой в дилерские центры.

Кроме того, новая методика позволит снизить расходы. Например, теперь не надо тратиться на бензин или на уборку цехов после автомобилей, вернувшихся с испытаний на треке с песком на колесах. Ведь визуальная и инструментальная проверка качества будет проводиться преимущественно в крытых заводских помещениях. 

Крупнейшие мировые автопроизводители, а теперь и АвтоВАЗ, обходятся без огромных испытательных треков с полосами неровностей. Моторы еще до установки в автомобиль проходят холодную и горячую обкатку. Затем машины обкатывают на роликовых стендах, в разных режимах и на разных скоростях. Будем надеяться, что новая система проверки поможет повысить качество продукции и снизит число рекламаций.

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Форум ВАЗ 1111 Ока
Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Елена
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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АвтоВАЗ изменил методику проверки качества
{{material_128053}}Новый подход к проверке качества поможет более тщательно осмотреть и протестировать каждый сходящий с конвейера автомобиль. Как образно выразился Стас Березий, специалист пресс-центра АвтоВАЗа и ведущий программы «В самом деле», «чек-мены» будут буквально «вылизывать» машины перед отправкой в дилерские центры.Кроме того, новая методика позволит снизить расходы. Например, теперь не надо тратиться на бензин или на уборку цехов после автомобилей, вернувшихся с испытаний на треке с песком на колесах. Ведь визуальная и инструментальная проверка качества будет проводиться преимущественно в крытых заводских помещениях. Крупнейшие мировые автопроизводители, а теперь и АвтоВАЗ, обходятся без огромных испытательных треков с полосами неровностей. Моторы еще до установки в автомобиль проходят холодную и горячую обкатку. Затем машины обкатывают на роликовых стендах, в разных режимах и на разных скоростях. Будем надеяться, что новая система проверки поможет повысить качество продукции и снизит число рекламаций.
2019-11-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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