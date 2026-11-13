АВТОВАЗ готовит новый кроссовер C-SUV, но опасается каннибализации в Lada

13 ноября 2026, 13:09
Загадочная LADA New Model: АВТОВАЗ хочет выпустить еще один большой кроссовер
Загадочная LADA New Model: АВТОВАЗ хочет выпустить еще один большой кроссовер
АВТОВАЗ оценивает перспективы нового кроссовера C-SUV и боится внутренней конкуренции с моделью Azimut. Узнали подробности секретного исследования, итоги которого ждут в 2027 году.
В задании на будущее исследование АВТОВАЗ отдельно указал на риск перетока покупателей от LADA Azimut. Это один из ключевых вопросов вокруг перспективного кроссовера C-SUV.
Закупку маркетингового исследования разместили на электронной площадке «Росэлторг.Бизнес». В документации новую машину обозначили как LADA New Model, серийное имя пока не используют. Предмет закупки сформулирован как изучение предпочтений потребителей в сегменте C-SUV для возможного вывода новой модели LADA на российский рынок. Как пишет Telegram-канал «Автопоток», собранные данные нужны заводу, чтобы принять решения о позиционировании и концепции автомобиля, а также выбрать ценовой подход.
Исследование будет качественным: исполнителю предстоит изучить предпочтения потребителей и протестировать несколько продуктовых и дизайнерских концепций будущей машины. В числе задач также оценка перспектив сегмента C-SUV, определение целевой аудитории и составление профиля наиболее перспективных покупателей. Исследователям поручено найти и дополнительные группы клиентов.
Отдельно проверят, насколько дизайн и продуктовая концепция совпадут с ожиданиями потенциальных владельцев. Оценка рыночных перспектив охватит возможности для LADA в сегменте C-SUV и конкуренцию с другими моделями марки. Еще один предмет анализа, воспринимаемая ценность автомобиля и приемлемая для покупателей цена.
Риск каннибализации здесь вполне конкретен: часть клиентов может выбрать новинку вместо другой модели LADA. АВТОВАЗ намерен сопоставить аудитории перспективной машины и Azimut, чтобы оценить, как новый кроссовер может повлиять на продажи уже представленной модели.
LADA Azimut уже представлен как самостоятельный кроссовер марки. По данным «АвтоВзгляда», его длина составляет 4416 мм, ширина 1838 мм, высота 1607 мм, колесная база 2675 мм. Дорожный просвет равен 208 мм, объем багажника 508 л. Модель построена на глубоко модернизированной платформе LADA Vesta и имеет передний привод. Для сравнения аудиторий важны и заявленные агрегаты Azimut: атмосферный двигатель 1,6 л мощностью 120 л.с. сочетается с шестиступенчатой механической коробкой. Мотор 1,8 л мощностью 132 л.с. предлагается с вариатором. Именно с покупателями Azimut завод собирается сопоставить потенциальную аудиторию LADA New Model.
Закупка маркетингового исследования показывает, что проект пока оценивает потребительский спрос, а серийную программу еще не утвердили. Полный отчет по исследованию АВТОВАЗ рассчитывает получить в июне 2027 года.
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