АвтоВАЗ купил завод Nissan в Петербурге за 1 евро

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Финальные документы по закрытию сделки подписали 7 февраля глава АвтоВАЗа Максим Соколов и гендиректор ФГУП НАМИ Федор Назаров. Российскому автогиганту доля в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в размере 99% обошлась в 1 евро. Оплату провели в рублях по курсу на день платежа. Сделка оставляет за Nissan право обратного выкупа своих российских активов в течение 6 лет. Чтобы выкупить активы обратно, японцам потребуется компенсировать инвестиции российского ФГУПа и АвтоВАЗа в размере до 180 млн евро, из расчета по 30 млн евро в год.

Максим Соколов подтвердил озвученные ранее планы возобновить сборку автомобилей на петербургском заводе. Во второй половине 2023 года с конвейера бывшего завода Nissan начнут сходить модели под брендом Lada, относящиеся к сегментам С и D. До конца года здесь рассчитывают выпустить 10 тысяч автомобилей. На первом этапе сборку будут осуществлять крупноузловым методом из готовых машинокомплектов. В дальнейшем обещают наращивать и локализацию, и объемы производства. В 2025 – 2027 годах выпуск автомобилей Lada в Петербурге может составить до 50 – 70 тысяч в год «при наличии позитивного тренда на рынке».

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