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7 ноября 2019, 11:36

АвтоВАЗ модернизировал сборочный конвейер Lada Granta

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Фото: Лада.Онлайн
Волжский автозавод проводит планомерную работу по оптимизации производства. Модернизированная сборочная линия Lada Granta отличается повышенной эффективностью и продуманной логистикой.
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Модернизацию производства Lada Granta приурочили к 15-летию начала выпуска на АвтоВАЗе семейства Lada Kalina. Первые седаны сошли с конвейера 18 ноября 2004 года. За полтора десятка лет на платформе Kalina/Granta было изготовлено более 1,6 млн автомобилей. Это Lada Kalina двух поколений и различные модификации Granta, а также соплатформенные седан и хэтчбек Datsun.

Работы по оптимизации производства Lada Granta ведутся на Волжском автозаводе с начала 2019 года, сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на тольяттинскую газету «ВА-Волжский Автостроитель». Рационализация сборочного процесса позволила при сохранении объемов производства освободить дополнительные площади. Были демонтированы две линии сборки интерьера, остановлены две линии шасси. В итоге, общая длина сборочных линий уменьшилась на 560 метров. Экономический эффект преобразований уже составил 19 млн рублей.

По словам директора производства автомобилей на платформе Kalina\Granta Сергея Радченко, цель данного проекта – повышение эффективности и улучшение логистики производства. А высвободившиеся линии будут готовить под выпуск новых моделей, которые в настоящее время разрабатывают инженеры АвтоВАЗа.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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АвтоВАЗ модернизировал сборочный конвейер Lada Granta
{{material_127806}}Модернизацию производства Lada Granta приурочили к 15-летию начала выпуска на АвтоВАЗе семейства Lada Kalina. Первые седаны сошли с конвейера 18 ноября 2004 года. За полтора десятка лет на платформе Kalina/Granta было изготовлено более 1,6 млн автомобилей. Это Lada Kalina двух поколений и различные модификации Granta, а также соплатформенные седан и хэтчбек Datsun.Работы по оптимизации производства Lada Granta ведутся на Волжском автозаводе с начала 2019 года, сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на тольяттинскую газету «ВА-Волжский Автостроитель». Рационализация сборочного процесса позволила при сохранении объемов производства освободить дополнительные площади. Были демонтированы две линии сборки интерьера, остановлены две линии шасси. В итоге, общая длина сборочных линий уменьшилась на 560 метров. Экономический эффект преобразований уже составил 19 млн рублей.По словам директора производства автомобилей на платформе Kalina\Granta Сергея Радченко, цель данного проекта – повышение эффективности и улучшение логистики производства. А высвободившиеся линии будут готовить под выпуск новых моделей, которые в настоящее время разрабатывают инженеры АвтоВАЗа.
2019-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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