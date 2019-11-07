7 ноября 2019, 11:36
АвтоВАЗ модернизировал сборочный конвейер Lada Granta
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Фото: Лада.Онлайн
Волжский автозавод проводит планомерную работу по оптимизации производства. Модернизированная сборочная линия Lada Granta отличается повышенной эффективностью и продуманной логистикой.
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Работы по оптимизации производства Lada Granta ведутся на Волжском автозаводе с начала 2019 года, сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на тольяттинскую газету «ВА-Волжский Автостроитель». Рационализация сборочного процесса позволила при сохранении объемов производства освободить дополнительные площади. Были демонтированы две линии сборки интерьера, остановлены две линии шасси. В итоге, общая длина сборочных линий уменьшилась на 560 метров. Экономический эффект преобразований уже составил 19 млн рублей.
По словам директора производства автомобилей на платформе Kalina\Granta Сергея Радченко, цель данного проекта – повышение эффективности и улучшение логистики производства. А высвободившиеся линии будут готовить под выпуск новых моделей, которые в настоящее время разрабатывают инженеры АвтоВАЗа.
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Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
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