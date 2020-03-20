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20 марта 2020, 14:57

АвтоВАЗ может возобновить сборку битопливных Largus CNG и Vesta CNG

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Фото: АвтоВАЗ
Правительство планирует выделить из федерального бюджета 600 млн рублей на поддержку государственной программы EcoGAS. Следовательно, АвтоВАЗ может возобновить выпуск автомобилей, работающих на метане: Lada Largus CNG и Lada Vesta CNG.
АвтоВАЗ может возобновить сборку битопливных Largus CNG и Vesta CNG

Фото: АвтоВАЗ

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В линейке Lada есть две битопливные модели: Largus CNG и Vesta CNG. Их производство остановили с 1 октября 2019 года в связи с окончанием государственной программы поддержки транспорта на природном газе EcoGas. Благодаря господдержке и с учетом всех скидок разница в цене между битопливным автомобилем и стандартной бензиновой версией составляла всего 22 000 рублей. Без государственных субсидий розничная цена CNG-автомобилей оказывается непомерной для российских покупателей. Например, Largus Cross CNG стоит минимум 962 900 рублей.

Если деньги на поддержку программы EcoGAS вновь выделят, то могут возобновить и производство метановых «Ларгусов» и «Вест». В распоряжении редакции Авто Mail.ru оказался проект постановления правительства о резервировании в федеральном бюджете 600 млн рублей для поддержки автопроизводителей, выпускающих машины на газомоторном топливе.

На официальном сайте Lada информация о возобновлении госпрограммы EcoGAS пока не появилась. Но как стало известно порталу «Лада.Онлайн» из источников, близких к АвтоВАЗу, на предприятии уже вовсю готовятся к началу производства автомобилей на метане. С конвейера сошли первые Lada Vesta CNG. Одновременно на автозаводе сообщили, что сборка Largus CNG и Vesta CNG полностью не прекращалась. Автомобилей собирали ровно столько, сколько нужно рынку.

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АвтоВАЗ может возобновить сборку битопливных Largus CNG и Vesta CNG
{{material_124691}}В линейке Lada есть две битопливные модели: Largus CNG и Vesta CNG. Их производство остановили с 1 октября 2019 года в связи с окончанием государственной программы поддержки транспорта на природном газе EcoGas. Благодаря господдержке и с учетом всех скидок разница в цене между битопливным автомобилем и стандартной бензиновой версией составляла всего 22 000 рублей. Без государственных субсидий розничная цена CNG-автомобилей оказывается непомерной для российских покупателей. Например, Largus Cross CNG стоит минимум 962 900 рублей.Если деньги на поддержку программы EcoGAS вновь выделят, то могут возобновить и производство метановых «Ларгусов» и «Вест». В распоряжении редакции Авто Mail.ru оказался проект постановления правительства о резервировании в федеральном бюджете 600 млн рублей для поддержки автопроизводителей, выпускающих машины на газомоторном топливе.На официальном сайте Lada информация о возобновлении госпрограммы EcoGAS пока не появилась. Но как стало известно порталу «Лада.Онлайн» из источников, близких к АвтоВАЗу, на предприятии уже вовсю готовятся к началу производства автомобилей на метане. С конвейера сошли первые Lada Vesta CNG. Одновременно на автозаводе сообщили, что сборка Largus CNG и Vesta CNG полностью не прекращалась. Автомобилей собирали ровно столько, сколько нужно рынку.
2020-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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