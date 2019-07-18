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18 июля 2019, 12:19

АвтоВАЗ на три недели прекратит выпуск автомобилей

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Компания АвтоВАЗ объявила о начале с 22 июля ежегодного летнего корпоративного отпуска. Конвейеры предприятий в Тольятти и Ижевске остановят на три недели – до 11 августа. Но продолжить работу после отпуска смогут не все сотрудники.
АвтоВАЗ на три недели прекратит выпуск автомобилей
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Летние коллективные отпуска давно стали традицией для большинства автомобильных предприятий. В 2019 году сотрудники АвтоВАЗа дружно отправятся отдыхать в ближайший понедельник – 22 июля. Летние каникулы продлятся три недели. Конвейер вновь заработает 12 августа. Во время отпуска в цехах произведут ремонт, модернизируют оборудование и, в целом, улучшат условия труда.

В отпуск уйдут сотрудники завода в Тольятти, где сейчас выпускают Lada Granta, Lada Largus, Lada Xray и Lada 4x4, а также автомобили Renault (Logan/Logan Stepway; Sandero/ Sandero Stepway) и Datsun mi-DO и on-DO. Кроме того, в плановый отпуск отправятся работники предприятия «Lada Ижевск», где собирают седаны и универсалы Lada Vesta. Пресс-служба АвтоВАЗа подчеркивает, что дефицита автомобилей Lada в дилерской сети не предвидится. Перед коллективным отпуском был создан достаточный запас готовых машин.

Между тем, ранее портал «Лада.Онлайн» сообщал о грядущем на АвтоВАЗе массовом сокращении персонала. Планируют уволить свыше 600 человек. Больше всего сокращение затронет штатных сотрудников, которые работают на производстве автомобилей на платформе «B0». Здесь могут уволить до 400 человек. На линии «Kalina» планируют сократить 100 человек, на производстве КП – 80 человек, на производстве «Шасси» - 60 человек. Сокращение штата - вынужденная мера, связанная со снижением темпов выпуска продукции и падением продаж на мировом рынке.

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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
Форум ВАЗ Kalina седан
Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
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АвтоВАЗ на три недели прекратит выпуск автомобилей
{{material_126857}}Летние коллективные отпуска давно стали традицией для большинства автомобильных предприятий. В 2019 году сотрудники АвтоВАЗа дружно отправятся отдыхать в ближайший понедельник – 22 июля. Летние каникулы продлятся три недели. Конвейер вновь заработает 12 августа. Во время отпуска в цехах произведут ремонт, модернизируют оборудование и, в целом, улучшат условия труда.В отпуск уйдут сотрудники завода в Тольятти, где сейчас выпускают Lada Granta, Lada Largus, Lada Xray и Lada 4x4, а также автомобили Renault (Logan/Logan Stepway; Sandero/ Sandero Stepway) и Datsun mi-DO и on-DO. Кроме того, в плановый отпуск отправятся работники предприятия «Lada Ижевск», где собирают седаны и универсалы Lada Vesta. Пресс-служба АвтоВАЗа подчеркивает, что дефицита автомобилей Lada в дилерской сети не предвидится. Перед коллективным отпуском был создан достаточный запас готовых машин.Между тем, ранее портал «Лада.Онлайн» сообщал о грядущем на АвтоВАЗе массовом сокращении персонала. Планируют уволить свыше 600 человек. Больше всего сокращение затронет штатных сотрудников, которые работают на производстве автомобилей на платформе «B0». Здесь могут уволить до 400 человек. На линии «Kalina» планируют сократить 100 человек, на производстве КП – 80 человек, на производстве «Шасси» - 60 человек. Сокращение штата - вынужденная мера, связанная со снижением темпов выпуска продукции и падением продаж на мировом рынке.
2019-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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