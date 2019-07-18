18 июля 2019, 12:19
АвтоВАЗ на три недели прекратит выпуск автомобилей
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Компания АвтоВАЗ объявила о начале с 22 июля ежегодного летнего корпоративного отпуска. Конвейеры предприятий в Тольятти и Ижевске остановят на три недели – до 11 августа. Но продолжить работу после отпуска смогут не все сотрудники.
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В отпуск уйдут сотрудники завода в Тольятти, где сейчас выпускают Lada Granta, Lada Largus, Lada Xray и Lada 4x4, а также автомобили Renault (Logan/Logan Stepway; Sandero/ Sandero Stepway) и Datsun mi-DO и on-DO. Кроме того, в плановый отпуск отправятся работники предприятия «Lada Ижевск», где собирают седаны и универсалы Lada Vesta. Пресс-служба АвтоВАЗа подчеркивает, что дефицита автомобилей Lada в дилерской сети не предвидится. Перед коллективным отпуском был создан достаточный запас готовых машин.
Между тем, ранее портал «Лада.Онлайн» сообщал о грядущем на АвтоВАЗе массовом сокращении персонала. Планируют уволить свыше 600 человек. Больше всего сокращение затронет штатных сотрудников, которые работают на производстве автомобилей на платформе «B0». Здесь могут уволить до 400 человек. На линии «Kalina» планируют сократить 100 человек, на производстве КП – 80 человек, на производстве «Шасси» - 60 человек. Сокращение штата - вынужденная мера, связанная со снижением темпов выпуска продукции и падением продаж на мировом рынке.
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01.12.2017, 10:07
Тест-драйв Datsun on-DO: «автоматом» движимый
18.11.2016, 08:01
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