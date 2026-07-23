Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

23 июля 2026, 14:16

АвтоВАЗ нацелен на 15% рынка LCV: новые планы и запуск бренда SKM

АвтоВАЗ нацелен на 15% рынка LCV: новые планы и запуск бренда SKM

96% в своём подсегменте: Lada фактически захватила рынок компактных LCV - в чём секрет успеха?

АвтоВАЗ нацелен на 15% рынка LCV: новые планы и запуск бренда SKM

АвтоВАЗ готовится к масштабному рывку в сегменте легких коммерческих автомобилей: компания намерена реализовать 15 тысяч Lada и SKM уже в 2026 году. Мало кто знает, что доля бренда в компактных LCV почти достигла максимума, а запуск новых моделей может изменить расстановку сил. Какие перспективы открываются для бизнеса и что это значит для российских автолюбителей - объясняем подробно.

АвтоВАЗ готовится к масштабному рывку в сегменте легких коммерческих автомобилей: компания намерена реализовать 15 тысяч Lada и SKM уже в 2026 году. Мало кто знает, что доля бренда в компактных LCV почти достигла максимума, а запуск новых моделей может изменить расстановку сил. Какие перспективы открываются для бизнеса и что это значит для российских автолюбителей - объясняем подробно.

Для российских предпринимателей и автолюбителей, следящих за тенденциями рынка, новости о планах АвтоВАЗа в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) могут стать определяющими. Компания не просто наращивает объемы - она стремится занять 15% рынка LCV уже в 2026 году, что может заметно изменить баланс сил среди отечественных производителей.

Как сообщает пресс-служба предприятия, с 2023 года доля Lada в регистрациях новых LCV стабильно растет. В 2025 году этот показатель достиг 13,2%, а уже в следующем году АвтоВАЗ рассчитывает реализовать 15 тысяч автомобилей, что соответствует амбициозной цели - 15% рынка. Особенно впечатляет ситуация в подсегменте компактных LCV: за первые пять месяцев 2026 года модели Lada заняли около 96% регистраций, фактически вытеснив конкурентов.

Важным шагом стало появление нового бренда SKM, созданного при участии АвтоВАЗа. В мае стартовали продажи грузовой и пассажирской версий SKM M7, а во второй половине 2026 года ожидается выход следующей модели - SKM M9. Такой подход позволяет компании не только расширять линейку, но и предлагать решения для разных задач бизнеса.

Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин отмечает, что потенциал роста в сегменте LCV остается высоким. По его словам, компания уделяет внимание не только самим автомобилям, но и сервису: от программ лояльности до внедрения телематики, что делает эксплуатацию Lada и SKM более выгодной и удобной для владельцев.

Развитие дилерской сети также идет ускоренными темпами - на сегодняшний день она охватывает 88 городов в 46 регионах России. Это позволяет обеспечивать доступность сервисного обслуживания и поддержку для клиентов практически по всей стране. Такой масштабный охват может стать одним из ключевых факторов успеха на фоне растущей конкуренции.

Интересно, что на фоне этих изменений российский рынок коммерческих автомобилей становится все более динамичным. По мнению экспертов, усиление позиций отечественных брендов может привести к снижению зависимости от импорта и формированию новых стандартов в сегменте LCV. В этом контексте стоит обратить внимание на то, как меняется структура спроса: все больше компаний выбирают отечественные модели для решения своих бизнес-задач.

Стоит отметить, что тенденция к росту доли российских брендов в коммерческом сегменте наблюдается не только у АвтоВАЗа. Например, в материале о гибридных авто из Китая подчеркивается, что структура рынка меняется под влиянием новых игроков и технологий. Это создает дополнительные вызовы и возможности для отечественных производителей.

В завершение важно добавить несколько фактов для понимания ситуации. Во-первых, производство диодной светотехники для Lada Azimut уже стартовало в России, что говорит о развитии локализации компонентов. Во-вторых, запуск новых моделей SKM может усилить конкуренцию в сегменте, где ранее доминировали зарубежные бренды. В-третьих, расширение дилерской сети и внедрение современных сервисных решений способны повысить лояльность клиентов и снизить эксплуатационные издержки. Все это позволяет предположить, что в ближайшие годы рынок LCV в России будет меняться еще активнее, а отечественные бренды получат новые возможности для роста.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada), SKM
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