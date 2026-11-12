Европейские корни и сборка в России: чем удивит новый девятиместный минивэн за 5,5 млн рублей?

12 ноября 2026, 09:13
Девять мест, дизель и цена около 5,5 млн рублей: что за новый минивэн вывел на рынок АВТОВАЗ
Девять мест, дизель и цена около 5,5 млн рублей: что за новый минивэн вывел на рынок АВТОВАЗ
АвтоВАЗ начал отгружать дилерам девятиместный SKM M9 за 5,5 млн рублей. У модели китайская платформа и дизель в паре с автоматом ZF. Разбираемся, что известно о ее оснащении и степени локализации.
Длиннобазный SKM M9 рассчитан на девять человек в трех рядах; модель также предлагается в грузовом исполнении. Отгрузки минивэна дилерам уже начались, ориентир цены составляет около 5,5 млн рублей. Автомобиль адресован корпоративным клиентам и перевозчикам. Большие семьи также входят в количество потенциальных покупателей. Вывод модели на российский рынок связан с АВТОВАЗом и партнерскими площадками, включая нижегородское предприятие «Промтех».
Под капотом установлен двухлитровый турбодизель SAIC мощностью 150 л. с. Максимальный крутящий момент в публикациях указывается в диапазоне от 371 до 375 Н·м. Базовая трансмиссия - шестиступенчатая механическая коробка передач; девятиступенчатый гидромеханический автомат ZF предлагают в более дорогой версии. Привод у минивэна передний. В тесте «За рулем» отмечали уверенную тягу дизеля, несмотря на заявленные 150 сил.
Заявленный расход составляет около 8,5 л/100 км при спокойном движении по трассе и до 11 л/100 км в городе. Объем топливного бака - 80 литров. Для девятиместной версии с высокой крышей ориентир цены составляет около 5,5 млн рублей.
Длина длиннобазной версии составляет 5364 мм, высота - 2420 мм. Для более компактного исполнения указаны размеры 4998 мм в длину и 2030 мм в высоту. Модель выпускается с двумя вариантами колесной базы и высоты крыши, как пассажирский автомобиль или коммерческий фургон. Спереди установлены стойки McPherson, сзади - зависимая рессорная подвеска с рессорной балкой.
В оснащение входят камера заднего вида с динамической разметкой и парктроник. Система контроля слепых зон также предусмотрена. Отдельные отопители и кондиционеры для пассажирского отсека предлагают как опцию.
SKM M9 построен на платформе китайского коммерческого минивэна Maxus V70. На европейском рынке исходная модель известна под именем Iveco Fidato. Для российского рынка адаптировали уже существующую модель, отдельную платформу для M9 не создавали.
На начальном этапе локализация включает крупноузловую сборку и установку шильдиков. Передний бампер также изменен. В перспективе заявлен переход к сварке и окраске кузова. Сейчас производство идет не по полному циклу, его предполагается освоить позже.
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